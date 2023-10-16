الزمالك يستعيد شيكابالا وأوباما قبل مواجهة سموحة فى الدورى

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الإثنين، على ملعب الترسانة، مشاركة يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الأبيض، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الأمامية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الماضية.

واطمأن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها ليشارك في المران بصورة طبيعية.

تدريبات أوباما

وخاض "أوباما" التدريبات التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي؛ استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزأين، الأول داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر نادي الزمالك، وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خاصة بعد العودة من راحة سلبية لمدة يومين.

وكان الجزء الثاني عبارة عن تدريبات تأهيلية خفيفة متنوعة داخل ملعب الترسانة باستخدام أدوات التأهيل.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاهزية شيكابالا

وشارك محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت، صباح اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب تعافيه من نزلة البرد التي كان يعاني منها وأبعدته عن المشاركة في المران الأخير للفريق يوم الجمعة الماضي قبل فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين.

وخاض "شيكابالا" الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي بعد الاطمئنان عليه من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.