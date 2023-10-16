الفاو: بحث مصرى يوفر 50% من مياه رى قصب السكر (فيديو)

قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، الدكتور نصرالدين حاج الأمين، إن البحث العلمي هو عنصر أساسي فيما يخص قضية التغيرالمناخي، حيث إن هناك حاجة ماسة للتكنولوجيا والابتكار، ومصر تبذل مجهودات ضخمة.

البحث العلمي ومصادر الابتكار

وأوضح، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية ياسمين سيف ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، اليوم الإثنين، أن أكبر مصادر الابتكار هو البحث العلمي، خاصة في مجال الزراعة، سواء أكانت في البحوث الزراعية أو الجامعات أو في المراكز المتخصصة.

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وأوضح أنه في مصر توجد أمثلة كثيرة جدًا من المجهوات البحثية التي تساهم في العمل على التصدي لتحديات المناخ، متابعًا: نعلم جميعًا أن مصر تنتج قصب السكر بكميات كبيرة جدًا في صعيد مصر، وتم بالفعل القيام بعمل بحثي يخص ري قصب السكر بطريقة توفر المياه بنسبة 50%، خاصة أن قصب السكر من المحاصيل الشرهة في استخدام المياه.