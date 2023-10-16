الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديلي ميرور: نيوكاسل يراقب إيميل سميث رو لضمه من أرسنال في يناير

إيميل سميث رو
إيميل سميث رو

يراقب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إيميل سميث رو، لاعب فريق أرسنال، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويلعب إيميل سميث رو لأرسنال منذ تصعيده من فريق تحت 23 عامًا في صيف عام 2020، ومن المقرر أن ينتهي تعاقده مع النادي في 30 يونيو 2026.


ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية، فإن إيميل سميث رو على رأس اهتمامات فريق نيوكاسل يونايتد لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.


وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي نيوكاسل تسعى للتقدم بعرض لضم سميث رو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وفشل إيميل سميث رو في حجز مكان في تشكيل الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، خلال الموسمين الماضيين وشارك في 163 دقيقة فقط خلال موسم 2022-2023.

 إيميل سميث 

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، شارك إيميل سميث رو في 6 مباريات بواقع 135 دقيقة دون المساهمة في أي هدف لفريقه.

وبدأ إيميل سميث رو مسيرته ضمن صفوف فريق الشباب بنادي أرسنال وتدرج في المراحل العمرية قبل أن يتم تصعيده لفريق تحت 23 عامًا في صيف عام 2018، وقضى 6 أشهر ثم أعير لنادي ريد بول لايبزيج خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2019 وعاد للنادي في صيف العام نفسه ثم أعير مرة أخرى لفريق هيدرسفيلد تاون في يناير 2020 وعاد للجانرز بعد ستة أشهر قبل أن يصعد للفريق الأول في صيف العام نفسه.

ومنذ تصعيده للفريق الأول، شارك إيميل سميث رو في 102 مباراة بقميص أرسنال وسجل 18 هدفًا وصنع 11 لزملائه، فيما لعب 19 مباراة بقميص هيدرسفيلد تاون وسجل هدفين وصنع 3.

وعلى مستوى فرق الشباب في أرسنال، لعب رو 28 مباراة لفريق تحت 21 عامًا وسجل 8 أهداف وصنع 6، فيما شارك في 27 مباراة بقميص فريق تحت 18 عامًا وسجل 13 هدفًا وصنع 2.

نيوكاسل يونايتد إيميل سميث رو ارسنال الانتقالات الشتوية الدورى الانجليزى

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