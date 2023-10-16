الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل العثور على جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بمنطقة الغريفة بالمنيا

جبانة لكبار موظفي
جبانة لكبار موظفي وكهنة الدولة

تحدث فتحي عوض، مدير آثار المنيا الجنوبية، عن الكشف الأثري الجديد وهو العثور على جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بمنطقة الغريفة بالمنيا، قائلًا: إن منطقة جنوب المنيا كانت تحتل إقليم رقم 15 في أقاليم مصر العليا، وكانت عاصمته مدينة الأشمونين.

وأضاف عوض، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، أنه عُثر من قبل على جبانات من الدولة القديمة والدولة الوسطى في إقليم شرق النيل.

ولفت مدير آثار المنيا الجنوبية، إلى أن الجبانة تحتوي على مقابر منحوتة من الصخر وبداخلها مئات من اللقى الأثرية، حيث تضم مجموعة من تماثيل "الأوشابتي" التي كانت تصاحب القدماء في العالم الآخر ومصنوعة من الفخار والخشب. 


الكشف يحتوي على جبانة لكبار موظفي وكهنة الدولة 

وأوضح مدير آثار المنيا الجنوبية، أن الكشف يحتوي على جبانة لكبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بمنطقة "الغريفة" بتونا الجبل بالمنيا، وعثر بها على العديد من التوابيت والتماثيل الحجرية والخشبية بأشكال آدمية منها منقوش وملون.

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