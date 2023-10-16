رومانو: أرسنال يسعى لغلق ملف تمديد عقد بنيامين وايت خلال الأيام المقبلة

تواصل إدارة نادي أرسنال الانجليزي العمل على تمديد عقد بنيامين وايت، مدافع الفريق، خلال الأيام المقبلة.

وينتهي عقد بن وايت مع أرسنال بحلول 30 يونيو 2026.

إدارة أرسنال

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن إدارة أرسنال مطمئنة بشأن قدرتها على التوصل لاتفاق مع وايت لتمديد عقده وغلق هذا الملف خلال الأيام المقبلة.

وأفاد رومانو أنا المحادثات مع اللاعب مازالت جارية من أجل التوصل لاتفاق بشأن العقد الجديد، بعد أن بدأ التفاوض بينهما في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وأكد رومانو أن وايت سعيد في أرسنال والنادي يرغب في غلق ملف عقده الجديد بعدما وقع أوديجارد على عقده الجديد مع الفريق في الشهر الماضي، لضمان بقائه مع الفريق.

وبدأ بن وايت مسيرته ضمن أكاديمية نادي ساوثهامبتون، وانتقل لصفوف نادي برايتون تحت 18 عامًا في صيف عام 2014، وصعد لفريق تحت 21 عامًا في يناير 2015، ثم انتقل لنادي نيوبورت كونتري في صيف عام 2017، ولعب لموسم قبل العودة لصفوف برايتون تحت 23 عامًا في صيف 2018، وانتقل لصفوف الفريق الأول، ولعب لستة أشهر قبل أن تتم إعارته لنادي بيتيربورو لمدة ستة أشهر، وأُعير مرة أخرى لنادي ليدز يونايتد في صيف 2019 لمدة موسم، وعاد لبرايتون في صيف 2020 وقضى موسمًا مع الفريق قبل الانتقال لأرسنال.

وذكرت ديلي ميل في تقرير نشرته في وقت سابق أن بن وايت يتقاضى 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع أرسنال، ومن المقرر أن يحصل على زيادة في صافي راتبه بموجب العقد الجديد كجزء من المكافأة على مستواه مع الفريق.

وشارك بنيامين وايت في 12 مباراة بقميص فريق أرسنال منذ بداية الموسم الجاري في مختلف البطولات، وسجل هدفًا واحدًا.