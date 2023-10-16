"ثقافة الإسماعيلية" تنظم أمسية استعراضية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

ينظم فرع ثقافة الإسماعيلية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبده، أمسية استعراضية بعنوان "الإسماعيلية الباسلة" احتفالا بذكرى أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.

موعد انطلاق الأمسيات

وتنطلق الأمسيات على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، اليوم الاثنين الموافق 16 من أكتوبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 وتقام تحت رعاية كل من اللواء شريف فهمي بشارة محافظة الإسماعيلية والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقصور الثقافة.

دعوة عامة لحضور الحفل

ومن جانبها دعت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، كافة المواطنين لحضور الأمسية الاستعراضية الغنائية بعنوان (إسماعيلية الباسلة) بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الاسماعيلية وذلك أيام 16 و17 و18 أكتوبر على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية في تمام الساعة 8:00 مساءً.

كما يشارك في الأمسيات الاستعراضية الغنائية عدد من أبطال حرب أكتوبر، من أبناء محافظة الإسماعيلية، أبطال حقيقيين من أبناء الإسماعيلية وهي ملحمة وطنية تاريخية تحكي تاريخ الاسماعيلية، تأليف وأشعار عبد الله نظير، والموسيقى والإخراج للفنان ماهر كمال.