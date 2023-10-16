الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هريدى لـ"الشاهد": إسرائيل تمهد لضرب إيران فى المستقبل "إذا تطلب الأمر"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وحسين هريدي

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل تمهد لضرب إيران في المستقبل إذا تطلب الأمر.

قال هريدي خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه د. محمد الباز مساء الأحد: "أعتقد أن الهدف الاستراتيجي الأبعد هو تقليم أظافر المليشيات والجماعات العربية المسلحة الموالية لإيران بصورة أو أخرى والتي سترهق إسرائيل في مواجهتها مع إيران، بالتالي التعامل في المرحلة الحالية مع حماس من المنظور الاقليمي، لكن هناك منظور إقليمي في التعامل مع حماس والولايات المتحدة وافقت عليه وهو تحطيم البني التحتية العسكرية لحماس الذي يفسر التقارير الغربية بمحاولة توريط إيران في عملية طوفان الأقصي، وإذا تابعنا تصريحات البيت الأبيض في هذا الشأن أنه ليس هناك دليل علي تورط إيران، لكن ممكن تظهر أدلة مستقبلًا على ذلك، بناءً علي المعلومات الاستخبارتية".

الهدف الاستراتيجي الأبعد لإسرائيل هو تقليم أظافر ميليشيات إيران 

وأضاف:"نحن بصدد إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة في ضوء استراتيجية أمريكية اسرائيلية بحجة السلام والتطبيع وتوسيع الاتفاقيات الابراهيمية، وأن مقابل هذا سيكون تنازلات مزدوجة للسلطة الفلسطينية من اجل أن تنخرط في إعادة ترتيب المنطقة تنازلات للسلطة الفلسطينية اختصار لتصفية القضية بمفهوم قرارات الشرعية الدولية، ونحن خلال الفترة منذ أن طرح الرئيس الأمريكي السابق ترامب صفقة القرن وإدارة بايدن نحن دخلنا في مرحلة تصفية القضية الفلسطينية بمفهومنا القومي والمصري لحل القضية، وأنه لن يكون دولة فلسطينية بالمعني الحرفي".

ويقدم الباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد الباز اكسترا نيوز حسين هريدي برنامج الشاهد مواجهة إيران

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