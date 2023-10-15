لصالح غزة.. حمله لأسرة طلاب من أجل مصر للتبرع بالدم في جامعة بنها (فيديو)

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر حملة للتبرع بالدم بجامعة بنها اليوم، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ضد العدوان الغاشم من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

لينك الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=sxJhbq23-uI

التبرع بالدم لصالح غزة:

وأطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.