الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"البلشى": نقابة الصحفيين ستحضر التحقيقات مع صحفيات "بى بى سى"

البلشي
البلشي

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن القضية الفلسطينية هي قضية نقابة الصحفيين الأولى وستظل، مؤكدًا أن دورها هو توثيق تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الإعلاميين ورسل الكلمة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه يوجد انحياز  سافر في التغطية الإعلامية للعدو الإسرائيلي وتجاهل الوضع الفلسطيني، مؤكدًا أن التغطية الغربية للأحداث فيها من التزييف وترك العمق وتجاهل الجانب الثاني. 

ضرورة توثيق المجازر الإسرائيلية

وأكد أن بي بي سي تحدثت عن فكرة أن هناك 500 فلسطيني ماتوا و700 إسرائيلي قتلوا وهذا انحياز واضح، كما أنها قامت بإحالة 7 صحفيات للتحقيق بسبب عمل لايك على منشور عبر "فيس بوك"، مؤكدًا أنه تواصل مع نقابة الصحفيين الفلسطينية حول ضرورة توثيق المجازر الإسرائيلية، كما تواصل مع الاتحاد الدولي للصحفيين للدفاع عن حرية الصحفيين الذين يتم استهدافهم.

وتابع أنه تم التواصل مع بي بي سي بعد إحالة 7 صحفيات للتحقيق بسبب لايك على منشورات تساند فلسطين، مؤكدًا لهم أن هذا من ضمن حرية التعبير وأنه في حال التحقيق ستكون النقابة حاضرة معهم. 

خالد البلشي بى بى سى إحالة 7صحفيات للتحقيق التحقيق النقابة حاضرة فلسطين

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