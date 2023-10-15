أكاذيب «حرية التعبير».. التحقيق مع 7 مراسلين لتضامنهم مع فلسطين يفضح معايير «BBC»

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» أنها فتحت تحقيقًا مع مجموعة من مراسليها بسبب دعهم للفلسطينيين، حسبما نشرت صحيفة "التلجراف" البريطانية.

وفتحت القناة العربية لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC العربية»، تحقيقًا عاجلًا مع عدد من مراسليها لدعمهم الهجوم الفلسطيني ضد إسرائيل، ووصفهم للإسرائيليين بالمستوطنين.

اتهامات بالتحيز ضد إسرائيل

وجاء في بيان BBC، الذي نشرته التليجراف البريطانية: "نحن نتعامل مع مزاعم انتهاكات إرشاداتنا التحريرية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمنتهى الجدية، وإذا وجدنا انتهاكات فسنتعامل معها، وبما في ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية".

وادعت الصحيفة البريطانية أن مراسلي قناة BBC العربية يبررون قتل المدنيين الإسرائيليين من قبل عناصر حركات المقاومة الفلسطينية، بينما لم تطرق الصحيفة إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة داخل غزة المحاصرة.

وتم اتهام ستة مراسلين وموظف مستقل، بينهم صحفي كبير، بالتحيز ضد إسرائيل، كما تم التأكيد أن أحد هؤلاء المراسلين لن يعود للعمل في BBC بعد الآن.

اعتذار لإسرائيل

وتحقق BBC مع سبعة من مراسليها في الشرق الأوسط، وهم: محمود شليب، إعلامي بارز، آية حسام إذاعية، سالي نبيل مراسلة، وسلمى خطاب مقيمة في القاهرة؛ وسناء الخوري مراسلة الشؤون الدينية المقيمة في بيروت، وندى عبد الصمد محررة برامج مقيمة في بيروت، عمرو فكري مراسل ومحلل رياضي.

يأتي ذلك في ظل التحيز الواضح من هيئة الإذاعة البريطانية لإسرائيل على مدار تغطيتها العامة، فعلى سبيل المثال، اعتذرت BBC علنًا، في وقت سابق، عن اللغة التي وصفتها بـ«غير اللائقة» والتي استخدمتها إحدى مذيعاتها بعد أن أعلنت على الهواء أن "القوات الإسرائيلية سعيدة بقتل الأطفال"، وذلك خلال مقابلة مع نفتالي بينيت رئيس الوزراء السابق.

وخلال العام الماضي، قالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية «أوفكوم» إن BBC ارتكبت خطأ تحريريًا وصفته بـ"الخطير"، حين ذكرت في تقرير لها أن ضحايا حادث معاد للسامية في لندن تلفظوا بكلمات معادية للمسلمين في وجه مهاجميهم.