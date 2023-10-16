الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

علي الحجار يعيد غناء تتر مسلسل "الأيام" تلحين عمار الشريعي

علي الحجار
علي الحجار

أعاد المطرب علي الحجار غناء  تتر مسلسل “الأيام” بعد مرور 44 عاما على غنائها، والتي قام بتلحينها الموسيقار عمار الشريعي، وشارك الفيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: هنـــا.

كلمات أغنية تتر مسلسل الأيام:

«ايام ورا ايام ورا ايام
لا الجرح يهدى ولا الرجا بينام
ماشى فى طريق الشوك ماشى ماشى
لكن قلبى ماطرح مايمشى بيبدر الأحلام
العتمه سور والنور بيتوارى»

وتتناول أحداث مسلسل الأيام قصة حياة عميد الأدب العربي طه حسين منذ نشأته المبكرة في الريف وفقدانه بصره، مرورًا بفترة دراسته الجامعية، وابتعاثه إلى فرنسا، وزواجه من سوزان.

جدير بالذكر أن قدم مؤخرا النجم علي الحجار واحدة من أقوى حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء بدورته الـ 31، ورفع الحفل شعار "كامل العدد"، حيث بدأ بأغنية "ماتمنعوش الصادقين"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأعرب على الحجار عن سعادته بحفله فى مهرجان القلعة قائلاً: "مبسوط بكل الجمهور الذي حضر حفل مهرجان القلعة"، ووجه التحية للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حماده الموجي.

وأشعل النجم على الحجار حفله بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته 31 بأغاني "الزين والزينة" و"اللي بني مصر"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم الحجار أغنية "عزيز على القلب" لوالده الراحل إبراهيم الحجار.

وقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور الذي رفع أعلام مصر، ومن بين هذه الأغاني، "تجيش نعيش" و"بطلة حكايتي" و"العروسة" و"في برد الليل" و"زي الهوا" و"على قد ماحبينا" و"من غير ماتتكلمي" و"مسألة مبدأ". 

واختتم النجم علي الحجار حفله بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء بـ"ميدلي للأغانى الوطنية"، وقدم مجموعة مختارة من أغاني انتصارات أكتوبر، منها خلي السلاح صاحي، وحلوة بلادي، والله أكبر، ورافعين رايات النصر، وأحلف بسماها. وبادل الجمهور علي الحجار برفع أعلام مصر أثناء غناء الأغاني الوطنية.

علي الحجار عمار الشريعي الأيام تتر مسلسل الحجار مسلسل

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