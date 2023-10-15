الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد رفيق: الموقف العربي واضح لرفض الخطط الإسرائيلية بتصفية القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبيلة بجامعة القدس، إن إسرائيل عمليًا مازالت تهدد وتقصف ولن تتنازل عن تهديداتها، مؤكدًا أن وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان يهددون بعملية برية. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الموقف العربي واضح هذه المرة برفض الخطط الإسرائيلية بتصفية القضية الفلسطينية، وكان من المهم جدًا هذه المرة أن لعرب لم يشتروا البضاعة الأمريكية في محاولة لحل القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

أهمية الضغط العربي

وتابع، أن الضغط العربي والدولي والمظاهرات التي انطلقت في العديد من الدول العربية مهمة جدًا حتى يرتفع الصوت أمام العالم، وصناع القرار الغربي ومهم جدًا لتراجع إسرائيل حتى لا تنفرد بالشعب الفلسطيني  وتصفيته دون أن يكون هناك ردود أفعال.

 وأكد أن الموقف المصري والسعودي والأردني والقطري كان له دورًا كبيرًا ولهذا السبب الأمور تتغير بالإضافة الى أن منظمات هيئة الأمم المتحدة رفعت الصوت وزادت من الانتقادات لكبح جماح إسرائيل. 

أحمد رفيق عوض الموقف العربي برفض الخطط الإسرائيلية القضية الفلسطينية تصفية أهمية الضغط العربي قطاع غزة

مواد متعلقة

برلمانى: رسائل رئيس مجلس النواب عن فلسطين تؤكد حق الكفاح فى مواجهة الاحتلال

تاريخ طويل من الدعم.. فلسطين في قلب السياسة الخارجية المصرية

الهلال الأحمر المصرى: أول قافلة مساعدات دخلت غزة بعد 24 ساعة من القصف

بلينكن للرئيس السيسى: نعمل سويًا لعدم توسيع الأزمة بين فلسطين وإسرائيل

انطلاق حملة التبرع بالدم بجامعة الإسكندرية لدعم فلسطين (صور)

الأكثر قراءة

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

لماذا أثار الطفل الفلسطينى "ياسر أبو مرسة" جدلًا بنظراته لوالدته؟

بعد زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية الأمريكى: معبر رفح "سيُفتح"

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

سمير فرج يكشف لـ"على مسئوليتى" سر إذاعة لقاء بلينكن مع الرئيس السيسى

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا