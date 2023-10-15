أحمد رفيق: الموقف العربي واضح لرفض الخطط الإسرائيلية بتصفية القضية الفلسطينية

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبيلة بجامعة القدس، إن إسرائيل عمليًا مازالت تهدد وتقصف ولن تتنازل عن تهديداتها، مؤكدًا أن وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان يهددون بعملية برية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الموقف العربي واضح هذه المرة برفض الخطط الإسرائيلية بتصفية القضية الفلسطينية، وكان من المهم جدًا هذه المرة أن لعرب لم يشتروا البضاعة الأمريكية في محاولة لحل القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

أهمية الضغط العربي

وتابع، أن الضغط العربي والدولي والمظاهرات التي انطلقت في العديد من الدول العربية مهمة جدًا حتى يرتفع الصوت أمام العالم، وصناع القرار الغربي ومهم جدًا لتراجع إسرائيل حتى لا تنفرد بالشعب الفلسطيني وتصفيته دون أن يكون هناك ردود أفعال.

وأكد أن الموقف المصري والسعودي والأردني والقطري كان له دورًا كبيرًا ولهذا السبب الأمور تتغير بالإضافة الى أن منظمات هيئة الأمم المتحدة رفعت الصوت وزادت من الانتقادات لكبح جماح إسرائيل.