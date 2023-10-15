الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من نقابة الأطباء البيطريين

جانب من استقبال وفد
جانب من استقبال وفد النقابة بالحملة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من نقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، وفِي بداية اللقاء رحب فوزي بالوفد، وثمن الجهود التي بذلتها النقابة على مدار السنوات الماضية مما يعكس قوتها وتأثيرها في محافظات الجمهورية، وأيضًا حرصهم على دعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

وأكد فوزي خلال اللقاء أن الدولة واجهت تحديات ومخاطر استطاعت أن تحولها إلى فرص ومزايا ساهمت في تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي في قطاعات كثيرة وليس في القطاع البيطري فقط، مشيدًا بدور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وأضاف أن القيادة السياسية على علم بالتحديات التي تواجه القطاع البيطري.

من جانبه، أكد وفد النقابة أنهم أصدروا بيانًا لتأييد ترشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرته التنموية وتحقيق رؤية مصر 2030، مثمنين دور سيادته في الحفاظ على الأمن والاستقرار، فضلاً عن الاهتمام بمشروعات الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي لسد الفجوة الغذائية، وعمل المبادرات المختلفة لدعم الفلاحين، مشيدين بمبادرتي حياة كريمة وتكافل وكرامة.

وفي السياق ذاته، أشار وفد النقابة إلى أنهم بصدد عمل ندوات ودورات تثقيفية سياسية لتوعية الأطباء البيطريين بأهمية ممارسة حقهم الدستوري، وضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.

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