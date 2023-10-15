الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير نبيل فهمي: الاحتلال لا يدوم والإحباط واليأس يؤديان إلى المواجهات

السفير نبيل فهمي
السفير نبيل فهمي

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن الاحتلال الإسرائيلي لغزة لن يستمر وأن شعور الفلسطينيين بالإحباط واليأس سيقود إلى مزيد من التصعيد والصراع، وشدد على أنه لا يمكن المساواة بين دولة الاحتلال والشعب المحتل وأنه يجب التفريق بينهما.

 

وأوضح فهمي، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الجانب الإسرائيلي طرح بعض المطالب الخطيرة على الفلسطينيين، مثل مغادرة قطاع غزة نحو مصر أو التوجه نحو الجنوب، مؤكدا أن إسرائيل تهدف إلى تقليص مساحة غزة والسيطرة على مخارجها بالكامل.

 

وأضاف أن إسرائيل أعلنت أن من يهاجمها سيخسر أرضًا، مما يعني أن لديها نية للاستيلاء على جزء من أرض غزة دون المساس بالسيادة المصرية، كما أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية هو موقف تاريخي وثابت ودائم ولا تردد فيه، وأن مصر تتعامل مع القضية وفقًا للقانون الدولي. وأكد أن مصر تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

الإحتلال الإسرائيلي في المساء مع قصواء سي بي سي الإعلامية قصواء الخلالى قطاع غزة

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