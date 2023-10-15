الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بالتعدى على زوج شقيقته بآلة حادة فى عين شمس للجنايات

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بعين شمس المتهم بالتعدى على زوج شقيقته بآله حادة لمحكمة الجنايات
وذكر قرار الإحالة أن المتهم قام بالتعدى على زوج شقيقته بآلة حادة بسبب خلافات مالية نشبت بينهم.

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أقوال المجنى عليه

أقر المجنى عليه “ هيثم.ن” أمام جهات التحقيق المختصة بعين شمس بأنه رفض إعطاء المتهم أمواله وحقه فى الشراكة لعدم وجود سيولة مادية معه وطلب من نسيبه المتهم  الانتظار حتى يتمكن من إحضار أموال لفض شراكته، لكنه تشاجر معه وتعدى عليه بآلة حادة تسببت فى إصابته بكسر حاد في الجمجمة.


أقوال المتهم

أقر هانى.ح بارتكابه جريمة التعدى على زوج شقيقته “  هيثم.ن” باستخدام آلة حادة تواجدت حين نشوب المشكلة.

كما أقر المتهم بأن المجنى عليه رفض إعطائه أمواله التى شاركه بها  وطلبها منه اكثر من مرة لكن بلا جدوى.

بداية الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة عين شمس من إحدى المستشفيات تفيد بوصول شخص مصاب بكسر حاد في الجمجمة وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بإرتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

النيابة العامة عين شمس محكمة الجنايات قسم شرطة عين شمس أقوال المتهم

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