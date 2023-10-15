الأنبا مكاريوس يترأس قداس كنيسة القديسين بطرس وبولس

صلي الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، القداس الإلهي صباح اليوم في كنيسة القديسين بطرس وبولس بقرية العوام.

شارك في الصلاة جناب القمص إفرايم عدلي، وكيل المطرانية، والقس بنيامين سامي، كاهن الكنيسة، كما حضر بعد القداس مجموعة من الأباء الكهنة وسط حضور وفرحة شعب الكنيسة.

في السياق ، أقامت إيبارشية المنيا اليوم،اللقاء الدوري لخدمة طالبات وطلاب مرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة الشهيد فلوباتير مرقوريوس بمنطقة شلبي، بحضور حضرة صاحب النيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الام سارة للراهبات، شارك في اللقاء مجموعة من الآباء الكهنة، ومعهم القس يس ملاك، المسئول عن الخدمة، مع من ٩٠٠ (تسعمائة) مخدوم وخادم.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي في السابعة صباحًا واستمر اللقاء حتي الساعة الثانية،و تمت مناقشة عدد من القضايا العقائدية والروحية،على هامش اللقاء.