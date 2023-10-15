عودة العرض المسرحي "الجميلة والوحش".. نوفمبر المقبل

تستعد الفنانة مروة عبد المنعم لاستئناف تقديم عرضها المسرحي “الجميلة والوحش” من جديد وذلك على خشبة إحد المسارح الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

موعد عرض وأسعار تذاكر مسرحية الجميلة والوحش

ومن المقرر أن تستأنف مسرحية “الجميلة والوحش” في يوم 2 فبراير المقبل، وطرحت الشركة المنتجة للعرض المسرحي التذاكر للجمهور مقسمة إلى أكثر من فئة وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 350 جنيها مصريا.

الفئة الثانية بمبلغ 250 جنيها مصريا.

الفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 150 جنيها مصريا.

قصة وأحداث مسرحية الجميلة والوحش

وتدور أحداث مسرحية "الجميلة والوحش" حول البحث دائمًا عن الحب والخير والعطاء والصراع مع الشر والانتصار عليه، وهو عرض مناسب للأسرة والطفل من سن ٤ سنوات.

أبطال وصناع مسرحية الجميلة والوحش

ويشارك في بطولة العرض المسرحي “الجميلة والوحش” كل من الفنانة مروة عبدالمنعم، والفنان حمزة العيلي، والفنان رضا حامد، والفنان كريم يحيي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب، وديكور حمدي عطية، أشعار: عادل سلامة، موسيقى هيثم الخميسي، مخرج منفذ: علاء عيد، كوافير: محمد سليمان، إضاءة عز حلمي، استعراضات مصطفى حجاج، ماكير: إبراهيم عبدالوهاب.

مسرحية رابونزل بالعربي

وقدمت الفنانة مروة عبدالمنعم، من قبل مسرحية "رابونزل بالعربي" الأميرة المفقودة والفتاة الجميلة ذات القدرات الشفائية العجيبة في شعرها والتي تقضي سنوات طفولتها محبوسة في برج معزول وسط الغابة عقب خطفها من والديها على يد العجوز جيزيل التي تستغل خصلاتها الذهبية للبقاء في ريعان الشباب، ويبعث لها القدر الفارس المغوار فلين رايدر التي تعيش معه قصة حب أسطورية وسط العديد من المغامرات الغنائية الممتعة.