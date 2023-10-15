الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة سائق والشروع في قتله بالتجمع للجنايات

المتهمين
المتهمين

أحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهمين بالشروع فى قتل سائق لسرقته بالإكراه بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنايات.

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة سائق 

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين ابراهيم.م، على.ع عاطلين، أقروا بارتكابهم جريمة التعدى على سائق بإستخدام سلاح أبيض مطواه بهدف سرقة أمواله وهاتفه بالإكراه، وذلك بهدف  التربح والكسب غير المشروع منها.

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وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع من سائق يتهم فيه عاطلين بسرقته بالإكراه والشروع في قتله وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة المتهمين التجمع محكمة الجنايات سلاح أبيض قسم شرطة التجمع

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