الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع المدني بـ"غزة" يناشد مصر للتواصل مع المجتمع الدولي بشأن المساعدات الطبية

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

طالب الدفاع المدني في غزة، اليوم الأحد، بضرورة توفير الوقود للمستشفيات خلال 24 ساعة وإلا ستتوقف جميع الخدمات الطبية في غزة، بسبب النقص في المعدات التي كادت تنفذ بالكامل.

وناشد الدفاع المدني بغزة، في بيان متلفز، الدولة المصرية، بضرورة التحرك الفوري للتواصل مع المجتمع الدولي من أجل سرعة إيصال المساعدات، لافتًا أن المنظومة الصحية في غزة على وشك الانهيار بكامل.

سرايا القدس ترفض تهجير الفلسطينيين

رفض أبو عبيدة، الناطق باسم سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي-  محاولات ومساعي الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين، قائلًا: "العدو الصهيوني يواصل محاولات يائسة لتهجير شعبنا فكان الرد هو الثبات على أرضنا".

كما رد أبو عبيدة، عن أنباء تحرك جيش الاحتلال الإسرائيلي للاجتياح البري إلى غزة، قائلًا: "نقول للعدو لقد هزمناكم في عقر كيانكم فما ظنكم بنا وقد أتيتم إلينا بأقدامكم".

فيما حذرت إيران إسرائيل من التصعيد إذا فشلت في إنهاء الاعتداءات على الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية يوم الأحد.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: “إذا لم تتوقف الاعتداءات الصهيونية فإن أيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد”.

إدانات دولية ضد إسرائيل بسبب استهداف المنظومة الصحية

فيما واجهت إسرائيل إدانات من المنظمات الإنسانية بسبب إجلائها القسري لمرضى غزة الذين يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إن عمليات الإجلاء “قد تكون بمثابة حكم بالإعدام”.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في غزة أن استشهاد 2450 فلسطينيًا وإصابة 9200 آخرين، في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، وفقا لرويترز.

وسلطت صحيفة الجارديان، الضوء على الوضع الكارثي في غزة، حيث انتشرت فيديوهات عن قيام مسؤولي الصحة في غزة بتخزين الجثث في شاحنات تجميد الآيس كريم، لأن نقلها إلى المستشفيات أمر محفوف بالمخاطر ولأن المقابر لا توفر أماكن كافية، حسبما ذكرت رويترز.

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