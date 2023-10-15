رئيس أساقفة كانتربرى: ندعو الاحتلال لإلغاء أوامر إخلاء المستشفيات بـ"غزة"

واجه الاحتلال إدانات من المنظمات الإنسانية بسبب إجلائها القسري لمرضى غزة الذين يتلقون العلاج حاليًا في المستشفيات، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إن عمليات الإجلاء "قد تكون بمثابة حكم بالإعدام".

وضم رئيس أساقفة كنيسة كانتربري البريطانية جاستن ويلبي، صوته إلى مطالبي إسرائيل بإلغاء أوامر الإخلاء المطبقة على المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية داخل غزة، لافتًا إلى أن أربعة من العاملين أصيبوا خلال الليل في مستشفى تديره الكنيسة الإنجليكانية في المنطقة.

المستشفيات والمرضى في غزة يواجهون كارثة

وقال ويلبي، في بيان نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، إن المستشفيات والمرضى في غزة يواجهون خطرًا كبيرًا، مضيفًا: "ولا يمكن إجلاء المرضى المصابين بأمراض خطيرة والمصابين في المستشفى الأهلي الذي يديره الإنجليكانيون– وغيره من مرافق الرعاية الصحية في شمال غزة– بأمان، لقد بدأت الإمدادات الطبية في النفاد، إنهم يواجهون الكارثة".

وناشد إسرائيل بإلغاء أمر إخلاء المستشفيات في شمال غزة، وحماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين والمرضى والمدنيين.

وأردف: "من فضلكم استمروا في الصلاة من أجل جميع الأبرياء، الإسرائيليين والفلسطينيين، الذين وقعوا في فخ أعمال العنف الرهيبة في الأراضي المقدسة".

وكانت أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 2450 فلسطينيًا وإصابة 9200 آخرين، في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لرويترز.

نتنياهو يتعهد بتفكيك حماس

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يتعهد "بتفكيك" حركة حماس، التي وصفها بـ"الوحوش المتعطشة للدماء" في أول اجتماع لمجلس الوزراء لحكومة الطوارئ الوطنية الجديدة في تل أبيب، بحسب الجارديان.

وفي حديثه قبل الجلسة، التي بدأت بدقيقة صمت على أرواح ضحايا العنف الإسرائيليين، قال: "نحن نعمل على مدار الساعة، كفريق وجبهة موحدة، إن الوحدة بيننا تعطي رسالة واضحة للأمة والعدو والعالم، لقد رأيت جنودنا الرائعين الموجودين الآن على خط المواجهة، وهم يعلمون أن الأمة بأكملها تقف خلفهم".