مشوار 10 سنوات.. كيف أنهت الدولة «زمن الإهمال» فى الوادى الجديد؟

على مدار السنوات التسع الماضية حظيت محافظة الوادى الجديد بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة لم تشهدها طوال سنوات طويلة، وصلت تكلفتها إلى ما يزيد على ٣٠ مليار جنيه، ما أسهم فى تغيير خريطة الحياة على أرض المحافظة الواعدة، التى تعد بوابة التنمية الحقيقية للوطن بأكمله، لما تتميز به من موارد طبيعية وثروات معدنية، ومساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة.

وتنوعت هذه المشروعات القومية العملاقة ما بين إنشاء طرق لربط وادى النيل بالوادى الجديد، وتأسيس ودعم البنية التحتية فى كل مدنها وقراها، إلى جانب تنفيذ مشروعات خدمية شاملة لدعم منظومة التنمية المستدامة بالمحافظة، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأسهمت المشروعات المنفذة بالوادى الجديد فى دعم الاقتصاد القومى ككل، وتنمية المحافظة على وجه التحديد من كل الأوجه، وتوفير عدد كبير من فرص العمل لشبابها، وتحويلها من محافظة معزولة إلى قبلة استثمارات.

«عاصمة إدارية» على 100 فدان لتقديم جميع الخدمات الحكومية المميكنة

تعد العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة الوادى الجديد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، وهى تحاكى العاصمة الإدارية الجديدة فى القاهرة وترتبط بها رقميًا، من خلال ما تتضمنه من تقنيات عالية وأجهزة حديثة ومتطورة فى مجال التحول الرقمى والبرمجيات، إلى جانب كونها مجمعًا لجميع المصالح الحكومية، يتيحها للمواطنين فى مكان واحد. ووصلت معدلات تنفيذ المشروع إلى ٩٨٪، وينفذ بالقرب من مطار مدينة الخارجة، على مساحة تصل إلى ١٠١ فدان، بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وبدأ بالفعل انتقال جميع المديريات إلى المكان، الذى تبلغ مساحة مرحلته الأولى ٣٨ فدانًا. وتشمل هذه المرحلة مبانى للجهات الحكومية والأنشطة التجارية، ومشروعات مرافق وصيانة وخدمات سيارات وكافتيريا، بالإضافة إلى زراعة ١٦٠٠ شجرة لتوفير الظل وإضفاء مظهر جمالى، وإنشاء «سور شجرى» من أشجار «الماهوجنى» يحيط بـ«حديقة ٣٠ يونيو» ومجمع المصالح الحكومية المميكن، علاوة على طريق بطول ١٥٠٠ متر لربط المجمع بوسط المدينة. ويشتمل المجمع الحكومى المميكن على «وحدة التعامل مع الجمهور» بتكلفة ٨٧ مليون جنيه، ومول تجارى بتكلفة ١٦ مليون جنيه، ومبنى إدارى للمحافظة بـ١٤ مليون جنيه، إلى جانب مشروعات أخرى لخدمة المكان، تتضمن إنشاء محطة تنقية مياه الشرب بـ٤٠ مليون جنيه، وحفر بئر مياه شرب بـ٤ ملايين جنيه.

29 مليار جنيه لإنشاء طرق جديدة بطول 2200 كم

قاربت «الوادى الجديد» على الانتهاء من تنفيذ أطول شبكة طرق فى تاريخها، بطول يزيد على ٢٢٠٠ كم، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى ٢٩ مليار جنيه، بما تتضمنه من محاور رئيسية تربطها بمحافظات وادى النيل، إلى جانب تطوير شبكة الطرق الداخلية. وتضمنت الخطة التنموية لمحافظة الوادى الجديد، التى حظيت بأكبر ميزانية تنموية فى تاريخها: إنشاء طريق «توشكى- العوينات»، وطريق «العوينات- الداخلة»، وطريق «الداخلة- الفرافرة»، وطريق «الفرفرة- الواحات البحرية» مرورًا بمدينة ٦ أكتوبر، وطريق «الداخلة- منفلوط»، وطريق «الداخلة- الخارجة»، وطريق «الخارجة- أسيوط»، وطريق «أسيوط- سوهاج»، وطريق «الفرافرة- ديروط». وذكرت وزارة النقل، فى بيان، أن شبكة الطرق الرئيسية التى تتبع الهيئة العامة للطرق والكبارى لخدمة مدن ومراكز الوادى الجديد، وتربطها بالمحافظات المجاورة «الجيزة- أسيوط- أسوان»، تصل أطوالها إلى ٢٠٠٠ كم. وأضافت «النقل» أن ذلك يضاف إلى الطرق المحلية التى تتبع المحافظة مثل «أسيوط- الخارجة» بطول ٢٣٢ كم، و«أكتوبر- الواحات- الفرافرة- الداخلة» بطول ٧٧٥ كم، و«الداخلة- شرق العوينات» بطول ٣٧٥ كم، و«شرق العوينات- مفارق درب الأربعين» بطول ١٢٠ كم، و«درب الأربعين- توشكى» بطول ٢٢٦ كم، و«بغداد- الأقصر» بطول ٢٤٥ كم.

توصيل الغاز الطبيعى والبداية بـ7 آلاف مواطن

كشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لـ٧ آلاف من إجمالى ١٤ ألف عميل مستهدف فى مدينة الخارجة، ضمن المرحلة الأولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعى بالمحافظة باستخدام تقنية «الغاز المضغوط»، بتكلفة نحو ١٥٠ مليون جنيه.

وأوضح «الزملوط» أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعى لـ١٤ ألف عميل فى مدينة الخارجة، كمرحلة أولى، واصفًا توفير الغاز الطبيعى لأهالى الوادى الجديد بأنه من أهم الخدمات التى سيتم إدخالها إلى المحافظة.

كما أشار إلى بدء العمل فى المرحلة الثانية من المشروع، عبر ضخ الغاز للمتعاقدين فى حى «٢٥ يناير»، البالغ عددهم ٧٠٠ عميل، بعد الانتهاء من مد خط الضغط المتوسط المغذى للقطاع. وأفاد محافظ الوادى الجديد بأنه تم الانتهاء من مد الشبكات الرئيسية، بإجمالى أطوال بلغ أكثر من ١٠٠ كم، لافتًا إلى تنفيذ وتشغيل أول محطة لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى الوادى الجديد، لافتًا إلى أن إجمالى السيارات التى جرى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى وصل إلى ١٥٠ سيارة ما بين أجرة وملاكى وحكومية.

«شرق العوينات» يضيف 220 ألف فدان للرقعة الزراعية

يعتبر مشروع شرق العوينات أحد أكبر مشروعات التنمية الزراعية المنفذة فى جنوب الوادى بالصحراء الغربية، ويستهدف إضافة نحو ٢٢٠ ألف فدان للرقعة الزراعية، يجرى ريها بالكامل من خلال المياه الجوفية، باستخدام أساليب الرى الحديثة والزراعة النظيفة لتوفير إنتاج زراعى خالٍ من الملوثات.

وتتميز منطقة شرق العوينات بخصوبة أرضها ووفرة مياهها وربطها بشبكة طرق متكاملة، وهو ما جعلها موقعًا مهمًا للاستثمار الزراعى، وفى خلال سنوات قليلة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، حققت منطقة شرق العوينات طفرة إنتاجية فى عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وأنجزت الحكومة أكبر عملية إحلال وتطوير لطريق شرق العوينات بنسبة ٨٠٪ وبتكلفة تصل إلى حوالى ٣ مليارات جنيه، كما جرى تشغيل أول محطة لمعوضات القدرة غير الفعالة «STATCOM» فى مصر من داخل محطة محولات شرق العوينات، وأثمرت المحطة عن استقرار التغذية الكهربائية فى منطقة شرق العوينات تحت إشراف شركة كهرباء مصر العليا وقطاع شبكات توشكى وشرق العوينات.

وتبعد المنطقة حوالى ٣٦٥ كم جنوب مركز الداخلة، وتضم ٥٢٨ ألف فدان مقسمة إلى ٢٢ قطعة، مساحة القطعة ٢٤ ألف فدان، وتتنوع تكوينات التربة فى شرق العوينات ما بين الأراضى الرملية والرملية الطميية، وهى تعتبر من أفضل الأراضى الصالحة للزراعة، ويجرى تطبيق نظام الرى المتطور فى هذه المنطقة بنوعيه المختلفين «الرش» و«التنقيط»، عن طريق حفر الآبار لاستغلال مخزون المياه الجوفية، وتمتاز بكونها التربة الغنية والخالية من الملوثات، ما يجعلها مثالية، وتنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو ٣ ملايين طن سنويًا، ومن المستهدف الوصول بحجم الرقعة الزراعية إلى مليون فدان بمنطقة شرق العوينات بحلول عام ٢٠٣٠.

مستشفى الداخلة بقوة 118 سريرًا ومزود بمهبط طائرات

نجحت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الوادى الجديد فى إضافة إنجاز خدمى غير مسبوق فى القطاع الصحى، وذلك بإنشاء أكبر مستشفى عام بالداخلة، على مساحة ٢٠ ألف متر ومساحة المبنى الطبى به ٧ آلاف متر، بقوة ١١٨ سريرًا، بتكلفة ٥١٣ مليون جنيه، وعلى أحدث طراز ويطبق أعلى معايير الجودة الطبية، ومزود بمهبط طائرة هيلكوبتر لتقديم خدمة الإسعاف الطائر لأبناء المحافظة. ويشمل مستشفى الداخلة الجديد جميع الأقسام الطبية، إضافة لفتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى، وهو القسم الثانى من نوعه على مستوى الجمهورية، إذ وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفى، بالتزامن مع أعمال التشطيبات النهائية، لدخولها الخدمة فى ديسمبر المقبل، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية فى الموعد المحدد، كما تم تنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربى لمستشفى مركز الداخلة الجديد بتكلفة ٢٠ مليون جنيه تحت إشراف شركة كهرباء مصر الوسطى، وبدأ تنفيذ المشروع فى منتصف مارس الماضى وسينتهى خلال شهر نوفمبر المقبل.

«حياة كريمة» فى الفرافرة: مدارس ومجمعات حكومية ووحدات صحية

استهدفت مبادرة «حياة كريمة» فى مرحلتها الأولى ٢٨ قرية وتابعًا بمركز الفرافرة، حيث جرى الانتهاء من أعمال البنية التحتية بنسبة ١٠٠٪.

وأعرب أهالى مدينة ومركز الفرافرة التابعة لمحافظة الوادى الجديد عن سعادتهم البالغة بمشروعات «حياة كريمة»، التى أعادت الأمل والبسمة لوجوه الأهالى، والفضل يرجع للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى اهتم بالمحافظة، رغم بُعد المسافات، ووضعها على الخريطة الاستثمارية والاقتصادية.

وقالت فاطمة جبريل، من الوادى الجديد، إن «حياة كريمة» طورت قرى الفرافرة، وستركز خلال الفترة المقبلة على مركزى «الخارجة» و«باريس» لبدء العمل الفعلى وتطوير القرى الأكثر فقرًا وإنشاء المدارس والمجمعات الحكومية والزراعية ونقاط الإسعاف والوحدات الصحية والملاعب الرياضية.

وأكد حمادة صديق، من أبناء الفرافرة، أن «حياة كريمة» من أعظم المبادرات، ونجحت فى تغيير شكل القرى للأفضل، وكان لها تأثير كبير فى رسم البهجة على وجوه الأهالى بعد توفير كل الاحتياجات والمطالب، أبرزها تأسيس البنية التحتية وإعادة هيكلتها من جديد وتنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل وإنشاء محطات لتنقية المياه وإنشاء مدارس جديدة لجميع الفئات العمرية من الابتدائى حتى الثانوى.

وأضاف «صديق»: استطاعت المبادرة ترميم المنازل الآيلة للسقوط وتمكين الأهالى من منازل حضارية نموذجية، وتم إنشاء مجمع حكومى مميكن ومجمع زراعى متكامل يضم الإدارة الزراعية والإرشاد الزراعى، وملاعب رياضية على أعلى مستوى فى التنفيذ، وتطوير مستشفى الفرافرة المركزى من الإمداد بالأدوات والأجهزة الجديدة التى تساعد الطبيب فى تشخيص الحالات الطارئة والحالات المرضية.