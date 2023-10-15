الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء يشارك في احتفالية اليوم العالمي للصيدلي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في احتفالية الهيئة العامة للرعاية الصحية باليوم العالمي للصيدلي، والتي جاءت تحت شعار "دور الصيدلي في دعم الأنظمة الصحية"، بحضور د. أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والسفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بمصر، ود. رشا زيادة،مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات.

 

هيئة الدواء

 

وتم خلال الاحتفالية تكريم صيادلة هيئة الدواء المصرية، وتسلمت التكريم د. رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، كما تم تكريم مجموعة من الصيادلة المتميزين في مختلف المجالات.

 

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وخلال كلمته قال رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه يسعدني أن أكون بينكم اليوم بفعالية إحياء اليوم العالمي للصيادلة، والذي يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي يقوم به الصيادلة في تحسين الصحة والرعاية الصحية، مضيفًا أن إن الصيادلة يلعبون دورًا حيويًا في توفير الرعاية الدوائية وضمان سلامة الأدوية للمرضى، نحن نقدر جهودهم الجبارة بدءًا من المراجعة الدوائية الإكلينيكية مع الطبيب المعالج، وانتهاءً بالتوعية الصيدلانية واليقظة الدوائية، والتقييم الدوائي، والبحث العلمي، لضمان تقديم الرعاية الصحية بمفهوم شامل ومتطور ومتكامل مع كافة عناصر الفريق الصحي.
وأوضح أن الصيادلة يمثلون واجهة الاتصال بين المرضى والعلاجات الفعّالة، ويقدمون خبرتهم وإرشادهم في كل مرحلة من مراحل العلاج وصولًا لنتائج صحية أفضل، قائلًا: نحن نلتزم بتطوير وتعزيز مهنة الصيدلة في مصر، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق تطورهم المستمر وتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة للمواطنين، حيث "أصبحنا على أرض صلبة في رحلة تطوير الرعاية الصحية والصيدلانية في مصر".

فيما شاركت د. رشا زيادة، في جلسة حوارية حول دور الصيادلة في تطوير ودعم نظام الرعاية الصحية في مصر.
وشهدت الاحتفالية عقد عدة جلسات نقاشية حول "إطلاق مبادرة تفعيل الصيدلة السريرية"، و"تسليط الضوء على إنجازات الصيادلة في محافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – الأقصر – جنوب سيناء – أسوان – السويس)"، و"رؤية ٢٠٣٠: كيف يشكل الصيادلة نظام رعاية صحية أقوى؟"، وكذلك "تمكين الصحة في مصر، والكشف عن الدور التحويلي للصيادلة في النهوض بتقديم الرعاية الصحية".

تأتي مشاركة هيئة الدواء المصرية في الاحتفالية، إيمانًا منها بدور الصيدلي الكبير بالمنظومة الطبية، ودعم العاملين في القطاع الصيدلي، وأهمية منظومة الدواء لضمان توفير أفضل خدمات صحية تحقق أمان وسلامة المرضى، وحرصها على التكامل بين كافة النظم الصحية.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
تامر عصام هيئة الدواء أحمد السبكي رضوى المنير الصحة العالمية

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