الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء: دورة تدريبية عن إدارة إشارات المأمونية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن إدارة إشارات المأمونية. 

وتهدف الدورة التدريبية إلى التعريف بكيفية اكتشاف وتقييم إشارات المأمونية الناتجة عن مصادر متعددة وكيفية الإبلاغ عنها إلى الإدارة العامة لليقظة الصيدلية، بالإضافة إلى التعريف بقواعد MedDRA مع التطبيق العملي. 

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وقالت إنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الأربعاء الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ ولمدة يومين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية. 

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وأشارت إلى أن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي اليقظة الصيدلية بشركات الأدوية، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الإثنين الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣.
يبدأ التدريب من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

تقييم المستحضرات الطبية
 

وفى السياق، أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء مشاركتها في اجتماع اللجنة الفنية المعنية بتقييم المستحضرات الطبية، والذي نظمته (وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي – نيباد  (AUDA NEPAD، وأقيم بمدينة جوهانسبرج – بدولة جنوب أفريقيا.

وتم خلال الاجتماعات مراجعة المستندات الحالية من المجموعات الاقتصادية الاقيليمية RECs، وبرنامج التأهيل المسبق التابع لمنظمة الصحة العالمية، ووكالة الأدوية الأوروبية EMA، ووكالة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وتحديد أفضل مستند مرجعي لاستخدامه فى إعداد كل وثيقة يتم صياغتها حاليا.

مسودة نهائية
 

كما أنه سيتم إعداد مسودة نهائية، بناء على المستند المرجعي المحدد،  ليتم مناقشتها فى مجموعات عمل صغيرة؛ تمهيدا لعرضها على اللجنة الفنية الرئيسية، بالإضافة إلى تقديم مسودات الوثائق إلى أعضاء اللجنة الفنية للحصول على المدخلات ووضع اللمسات النهائية.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل الخبرات مع الدول الأفريقية، وتماشيًا  مع رؤية هيئة الدواء المصرية  الخاصة بتقديم الدعم الفني والإجرائي للدول الأفريقية.

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