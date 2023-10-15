حامد فارس: الرئيس السيسي قدم روشته مصرية لكيفية إنهاء حالة الانسداد السياسي بفلسطين

قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه العديد من الرسائل للإدارة الأمريكية خلال لقائه بوزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، مؤكدًا أن هذا يأتي من السياسة المصرية بعدالة القضية الفلسطينية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر أكدت أن ما يحدث في غزة ينطبق على سياسة العقاب الجماعي، كما أن الرئيس السيسي، وجه رسائل هامة للإدارة الأمريكية لأنها هي التي تستطيع الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، مؤكدًا أن ما قدمه الرئيس اليوم يعتبر روشته مصرية لكيفية إنهاء حالة الإنسداد السياسي منذ عام 2014.

هناك تغيير في موقف الإدراة الأمريكية تجاه التصعيد في قطاع غزة

وتابع، أن هناك تغيير في موقف الإدراة الأمريكية تجاه التصعيد في قطاع غزة وردها على الاجتياح البري، وقالت لنتيناهو وزير خارجية إسرائيل إنه ليس لديه خطة واضحة لاقتحام غزة وماهي السيناريوهات بعد تهجير 1.1 مليون نسمة من قطاع غزة.