الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو حمزاوي: نبرة بلينكن تغيرت مع الرؤساء العرب بعد تأييده لإسرائيل

عمرو حمزاوي
عمرو حمزاوي

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن الوضع في فلسطين، صعب ولابد من تمرير المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن التقاير تشير إلى أن المستشفيات توقفت عن العمل، ولابد من توقف العمليات العسكرية بتسويات سريعة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لها دور جيد ولابد من مساعدة الحلفاء القريبين لإسرائيل وهم أمريكا وأوروبا، مشيرًا إلى أن إسرائيل سلطة احتلال والطرف الفلسطيني له حق في تحديد المصير. 

وأكد أن الموقف المصري شديد الوضوح بأن قرارات الشرعية تقضي بإقامة الدولة الفلسطينية ودون ذلك نحن أمام تحايل على أزمة حقيقية خاصة مع التطور في السياسة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن زيارة أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، كان عنوانها التضامن مع إسرائيل وكان على درجة كبيرة من الوضوح خلال زيارته لإسرائيل.

لابد من ايقاف الغزو الإسرائيلي على غزة

وأوضح، أن نبرة بلينكن مع الرؤساء العرب تبدلت وأصبح الخطاب الأمريكي لانريد أزمة إنسانية فالدور المصري والعربي لابد وأن يبنى على ذلك وفي اتجاهات مختلفة منها ايقاف الغزو الإسرائيلي، ووقف العمليات البرية وإيصال المساعدات الغذائية.

الدكتور عمرو حمزاوي نبرة بلينكن الرؤساء العرب التضامن إسرائيل أمريكا وأوروبا

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