الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلينكن: يجب تطبيع العلاقات بين كل دول المنطقة والعمل من أجل التنمية

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك رؤيتين حول الأزمة الفلسطينية، الأولى هي تطبيع العلاقات بين كل دول المنطقة بشكل مدمج والعمل معًا من أجل التنمية وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني.

وأضاف، خلال تصريحاته للصحفيين، أن هناك رؤية أخرى تفيد بأن حماس تتصرف بشكل مروع وتؤدي للإرهاب والتدمير، وهذه الرؤية لن تفعل أي شيء لبدء مستقبل أفضل للمنطقة وتفعل كل شيء لجلب الظلام الحالك.

يجب تطبيق الخيار الأول 

وأكد أن كل من تحدث معهم قال لهم إنه يجب أن يكون الخيار الأول أوليًا ويجب أن نعود لمسار واضح لهذه الرؤية. 

أنتوني بلينكن تطبيع العلاقات الازمة الفلسطينية دول المنطقة التنمية تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني حماس

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