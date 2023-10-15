باحث: ما يحدث لتصفية القضية الفلسطينية وإحداث شرخ فى الأمن القومى العربى

علق محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الأمريكي بشأن تطور الأحداث في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الصوت العربي الموحد والتوحد العربي أمام العالم صوت خافت وليس بالقوة المطلوبة، ولكن دور مصر في هذا الإطار له وزن إضافي في هذه الأمور.

وأضاف أننا لا نتحدث عن قضية سياسية، لأن الأمور تعدت الجانب السياسي والأمني، وهذا ما يجعل هذه الأزمة مختلفة عما سبقها، موضحًا أننا الآن نتحدث عن تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة، وإحداث مجزرة في فلسطين ومحاولة لضرب الأمن القومي العربي عن طريق تهجير الفلسطينين وإحداث شرخ في الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن ما يحدث الآن لا يمكن أن يسهم في حل القضية الفلسطينية وإنما لتصفية هذه القضية على حساب مصالح أخرى.