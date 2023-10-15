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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إلهام شاهين تحيي ذكرى النجم الراحل محمود ياسين: "نتذكره بكل الخير"

إلهام شاهين
إلهام شاهين

حرصت النجمة إلهام شاهين على احياء الذكرى السنوية الثالثة لرحيل النجم محمود ياسين والذي رحل عن عالمنا في عام 2020.

ونشرت إلهام عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام" صورة تجمعها بالراحل محمود ياسين وعلقت عليها قائلة: “الله يرحم النجم الكبير أستاذنا محمود ياسين .. فى ذكراه الثالثة نتذكره بكل الخير.. ويتذكره كل جمهوره فى كل مكان في الوطن العربى.. أسعدنا بفنه الراقى الجميل .. الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة”.

 

 

ويقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وذلك في الثامنة مساء اليوم الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣م، بالمسرح القومي.

يأتي ذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة  الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

النجمة إلهام شاهين إلهام شاهين محمود ياسين النجم محمود ياسين الراحل محمود ياسين

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