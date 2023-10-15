الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد برنامج إدارة مياه دلتا النيل يتابع جني القطن فى البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أجرى وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ برئاسة يوهان هايمنز مدير مكون الزراعة المروية وفرانك جيزيل مدير فريقAFC&NSCE  زيارة ميدانية إلى محافظة البحيرة لمتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة لبرنامج إدارة مياه دلتا النيل، وذلك فى إطار التعاون بين إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة وبين وحدة إدارة مشروعات تطوير الرى الحقلى بوزارة الزراعة.

والتقى الوفد بالمهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وبحضور المهندس محمود هليل مدير عام الزراعة والمهندس أيمن عاشور عبد العال، مدير عام الإرشاد الزراعي، واستعرض اللقاء الأنشطة المختلفة للتعاون المصرى الألمانى برنامج إدارة مياة دلتا النيل بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ
وقد رافق الوفد فى الزيارة كل من الدكتورة عبير أبوالمجد مسئول الإرشاد والتدريب بوحدة إدارة مشروعات تطوير الرى الحقلى والدكتور عماد حنفى خبير الزراعة المروية AFC&NSCE والمهندس محمد على مسئول الزراعة والرى والمهندسة غادة أمين ببرنامج إدارة مياه دلتا النيل.

وبدأ الوفد زيارته بمشاهدة جنى القطن في الحقل التعليمي لمدرسة المزارعين الحقلية بناحية قابيل مركز دمنهور في وجود أعضاء المدرسة وخبير محصول القطن حيث استمع الوفد لمناقشة الجنى المحسن لمحصول القطن ومزاياه وكيفية المحافظة على القطن من التلوث والشوائب وذلك في اطار من المشاركة وتبادل الخبرات وتحليل النظام البيئي الزراعى 
وبعدها إنتقل الوفد إلى مدرسة المزارعين الحقلية بناحية المنشية الإبراهيمية ومشاهدة نشاط تصنيع كومة سماد عضوى من قش الأرز وتوعية المزارعين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية المتولدة من قش الأرز حفاظًا على البيئة وجودة الهواء.

حضر الزيارة كل من المهندس عوض موسى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة،الدكتور محمد على الشربينى منسق المدارس الحقلية ومسئول الرى الحقلى بالمديرية والدكتور السيد الجندى والمهندس إبراهيم السيد عبد اللا إدارة الإرشاد بالمديرية والمهندس كرم سعيد رئيس قسم الإرشاد بدمنهور ومندوبى المنطقة الإحصائية الزراعية بالبحيرة ومهندسى الإرشاد والقادة الريفيين ومزارعى المدارس الحقلية.

وفد الوكالة الألمانية للتعاون جني القطن محافظة البحيرة مديرية الزراعة زيارة البحيرة

مواد متعلقة

فريق طبي بمستشفى أبو المطامير ينجح في إعادة شاب للحياة بعد توقف عضلة القلب بساعة

إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

البحيرة تطلق حملة مكبرة للقضاء على القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية

نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال تركيب الجزء الأخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد

أهالي البحيرة يشاركون فى حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني

البحيرة تكرّم الفائز بالمركز الرابع بالمسابقة العالمية لحفظة القرآن الكريم

نائب محافظ البحيرة تتفقد معرض أبوالمطامير لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

ضبط 40 ألف عبوة غذائية غير مطابقة للمواصفات فى البحيرة

الأكثر قراءة

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

استئناف تشغيل المياه فى مناطق بجنوب غزة

استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

الرئيس السيسى لوزير الخارجية الأمريكى: لماذا قُتل السادات ورابين؟ (فيديو)

"القاهرة الإخبارية: سيتم التوصل لاتفاق على إدخال المساعدات لغزة بعد زيارة بلينكن

الرئيس السيسى: رد الفعل الإسرائيلى يتجاوز الحق فى الدفاع عن النفس ويرقى لمستوى العقاب الجماعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا

"طوفان الأقصى".. الجهاد الإسلامى تقصف تحشدات للاحتلال بالصواريخ