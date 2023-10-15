وفد برنامج إدارة مياه دلتا النيل يتابع جني القطن فى البحيرة

أجرى وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ برئاسة يوهان هايمنز مدير مكون الزراعة المروية وفرانك جيزيل مدير فريقAFC&NSCE زيارة ميدانية إلى محافظة البحيرة لمتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة لبرنامج إدارة مياه دلتا النيل، وذلك فى إطار التعاون بين إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة وبين وحدة إدارة مشروعات تطوير الرى الحقلى بوزارة الزراعة.

والتقى الوفد بالمهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وبحضور المهندس محمود هليل مدير عام الزراعة والمهندس أيمن عاشور عبد العال، مدير عام الإرشاد الزراعي، واستعرض اللقاء الأنشطة المختلفة للتعاون المصرى الألمانى برنامج إدارة مياة دلتا النيل بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ

وقد رافق الوفد فى الزيارة كل من الدكتورة عبير أبوالمجد مسئول الإرشاد والتدريب بوحدة إدارة مشروعات تطوير الرى الحقلى والدكتور عماد حنفى خبير الزراعة المروية AFC&NSCE والمهندس محمد على مسئول الزراعة والرى والمهندسة غادة أمين ببرنامج إدارة مياه دلتا النيل.

وبدأ الوفد زيارته بمشاهدة جنى القطن في الحقل التعليمي لمدرسة المزارعين الحقلية بناحية قابيل مركز دمنهور في وجود أعضاء المدرسة وخبير محصول القطن حيث استمع الوفد لمناقشة الجنى المحسن لمحصول القطن ومزاياه وكيفية المحافظة على القطن من التلوث والشوائب وذلك في اطار من المشاركة وتبادل الخبرات وتحليل النظام البيئي الزراعى

وبعدها إنتقل الوفد إلى مدرسة المزارعين الحقلية بناحية المنشية الإبراهيمية ومشاهدة نشاط تصنيع كومة سماد عضوى من قش الأرز وتوعية المزارعين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية المتولدة من قش الأرز حفاظًا على البيئة وجودة الهواء.

حضر الزيارة كل من المهندس عوض موسى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة،الدكتور محمد على الشربينى منسق المدارس الحقلية ومسئول الرى الحقلى بالمديرية والدكتور السيد الجندى والمهندس إبراهيم السيد عبد اللا إدارة الإرشاد بالمديرية والمهندس كرم سعيد رئيس قسم الإرشاد بدمنهور ومندوبى المنطقة الإحصائية الزراعية بالبحيرة ومهندسى الإرشاد والقادة الريفيين ومزارعى المدارس الحقلية.