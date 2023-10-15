الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

"طوفان الأقصى".. الجهاد الإسلامى تقصف تحشدات للاحتلال بالصواريخ

الجهاد الإسلامي تقصف
الجهاد الإسلامي تقصف تحشدات للاحتلال بالصواريخ

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الأحد، عن قصف تحشدات العدو في "نيريم" وكيسوفيم وقرب تلة أم حسنية بالصواريخ وقذائف الهاون.

كما أعلنت عبر تطبيق "تليجرام"، عن أنه ضمن معركة طوفان الأقصى، تم قصف تحشدات لقوات العدو في نيريم ومجمع مفتاحيم وصوفا وبرج الإرسال برشقات صاروخية وقذائف الهاون.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صافرات الإنذار تدوي في نيريم وناحل عوز بسبب هجوم صاروخي كبير.

ترقب لهجوم الاحتلال بريًا على غزة

هذا، ودخلت الحرب الإجرامية على غزة يومها التاسع منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس السبت قبل الماضي ضد إسرائيل؛ حيث تستمر طائرات الاحتلال في قصف القطاع المحاصر، في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تُقدم عليه إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال، مساء أمس السبت، عن استعداده لشن هجوم بري على قطاع غزة بموازاة توسيع عدوانه من البحر والجو؛ وفقًا لما جاء في بيان له.

وأشار إلى أن "قوات الجيش تستعد وبدعم جهد لوجستي مكثف واستكمال تعبئة الاحتياط لمئات الآلاف من الجنود، لتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية التي تشمل هجومًا متكاملًا ومنسقًا من الجو والبحر والبر".

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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم خربة الفارسية فى الأغوار ويداهم خيام إحدى العائلات

مجازر الاحتلال متواصلة في غزة

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 2500 شهيد، وأكثر من 9500 جريح، في قطاع غزة، وإلى 54 شهيدًا وأكثر من 1100 جريح في الضفة الغربية المحتلة.

وفي مجزرة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال، قامت طائراته فجر اليوم بقصف منزل عائلة الدكتور عمر فروانة في غزة مما أدى لاستشهاده مع عائلته وأولاده وأحفاده.

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