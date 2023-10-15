أسامة السعيد: حوار الرئيس السيسى مع بلينكن يُعجِّل بإدخال المساعدات إلى غزة

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة "الأخبار اليوم"، إن حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، يسهم في التعجيل بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة.

وأكد السعيد، خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن العواصم العربية لديها علاقات كبيرة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي يسهم في استغلال هذه العلاقات لوضع حل للقضية الفلسطينية، وإدخال المساعدات الإنسانية.

أشار السعيد، إلى أن القضية الفلسطينية هي مشكلة كبيرة بالمنطقة العربية، ولا حل لهذا الصراع إلا بالتفاوض والجلوس وعدم المساس بحقوق الغير، بالإضافة إلى عدم التهجير القسري للشعب الفلسطيني.