أسامة السعيد: الرئيس السيسى يسعى لحل القضية الفلسطينية بشكل نهائى

علّق الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، على اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأمريكية، حيث أكد أن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي حاسمة وواضحة.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة بقناة القاهرة الأخبارية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتطرق للقضية الفلسطينية بشكل كبير على المدي البعيد، حيث يسعى لحل القضية وعدم تكرار مثل هذه الممارسات من جانب الحكومة الإسرائيلية.

قال السعيد إن الرئيس السيسي تحدث بكل لسان شعوب المنطقة، وإتاحة الفرصة للتهدئة وحل القضية والصراع الذي يحدث في غزة، مشيرًا إلى أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكية فرصة لحل القضية.