الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البورصة": تدريب مسؤولي بنك الاحتياطي في مالاوي حول الرقابة على التداول

أحمد عبد الرحمن
أحمد عبد الرحمن

نظمت البورصة المصرية، الخميس الماضي، يومًا تدريبيًا لمسؤولي بنك الاحتياطي في مالاوي (RBM) حول الرقابة على التداول داخل مقر البورصة في القرية الذكية.

يأتي ذلك في إطار برنامج بناء قدرات مسئولي البنك (وهو الجهة المسئولة عن تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في مالاوي)، لتعزيز قدراتهم في مجال الرقابة على السوق والذي استضافته الهيئة العامة الرقابة المالية خلال الفترة من 9 إلى 12-أكتوبر-2023.

كما تضمن اليوم التدريبي إلقاء الضوء على بعض الجوانب الفنية والعملية للمراقبة الآلية لتداولات السوق بالبورصة، وأيضًا على أعمال العديد من الإدارات الفنية مثل إدارتي الإفصاح والقيد.

يأتي ذلك في ضوء قيام البورصة المصرية بنقل خبراتها إلى نظيرتها في مالاوي حيث إن الأخيرة بصدد تحديث وتشغيل نظام لمراقبة التداولات.

واتفق الطرفان على استمرار التواصل بينهما والعمل على بناء وتفعيل أطر تعاون مستقبلي فعال بين الجانبين.

البورصة المصرية بنك الاحتياطي جمهورية مالاوي الرقابة على التداول القرية الذكية برنامج بناء قدرات مسئولي البنك المؤسسات المالية المصرفية

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