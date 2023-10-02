رئيسى البورصة واتحاد الأوراق المالية يفتتحان جلسة التداول احتفالًا بأسبوع المستثمر العالمى

افتتح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وأشرف سالمان، رئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، بحضور الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي بالهيئة، بالإضافة إلى قيادات من البورصة المصرية والاتحاد المصري للأوراق المالية وممثلي الجمعية المصرية للمحللين الفنيين والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، جلسة تداول البورصة المصرية اليوم ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي لعام 2023.

وخلال كلمته، أكد أحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية - حرص البورصة على المشاركة في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي انعكاسًا لاهتمامها بتعزيز ونشر الثقافة المالية وزيادة الوعي بالمسائل المتعلقة بسوق المال. وأضاف الشيخ: تعميق استيعاب الجمهور للمفاهيم المالية سينعكس بالإيجاب على سوق الأوراق المالية على المدى الطويل، حيث سيعمل على زيادة عدد المستثمرين وسلامة قراراتهم المالية "تعزيز جانب الطلب"، وأيضًا اتجاه ملاك الشركات إلى القيد في البورصة "تعزيز جانب العرض".

وقال رئيس البورصة إن استراتيجية البورصة المصرية ستستمر خلال الفترة المقبلة لتعزيز جهود الثقافة المالية من خلال عدة محاور تشمل - بالإضافة إلى مبادرة سفراء البورصة - مجموعة من البرامج والفعاليات مثل برنامج محاضرات الجامعات المكثف، وزيارات اليوم الواحد، والزيارات التعريفية والتثقيفية للمبنى التاريخي للبورصة المصرية بوسط البلد، بالإضافة إلى برامج طلاب المدارس.



وصرح أشرف سالمان- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية أن الاتحاد يُثمن خطوات ومجهودات البورصة المصرية في مجال نشر الثقافة المالية والوعي بأساسيات أسواق المال والاستثمار، مؤكدًا أهمية العمل على نشر الثقافة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، حيث إنها تمثل حجر الزاوية في تطوير أسواق المال وإتاحة وتقديم الأدوات المالية والاستثمارية الجديدة، والوسيلة الأكثر تفضيلا لدى قطاع الشباب عند التعامل مع أسواق المال.

وأضاف "سالمان" أن اتحاد الأوراق المالية- والذي سيلعب دور مؤسسة ذاتية التنظيم SRO- سيكون له دور كبير في التدريب ونشر الثقافة المالية والترويج للأدوات المالية المختلفة لشرائح جديدة من المجتمع، كما سيلعب دورًا في الترخيص للعاملين في مجالات الأوراق المالية بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية من خلال آلية عمل لجانه المختلفة.

من جانبه، قال محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حرصت على المشاركة في فعاليات الاحتفال بأسبوع المستثمر العالمي، إيمانًا منها بأهمية الثقافة المالية ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بأنشطة القطاع المالي غير المصرفي، ومنها سوق رأس المال، حيث إن تعزيز الثقافة المالية يعتبر عنصرًا حيويًا لتحقيق الشمول المالي.

وصرحت السيدة نانديني سوكومار، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات العالمي "WFE": "تدرك البورصات والجهات التنظيمية أنه من أجل الازدهار والتوسع، يجب علينا إعطاء الأولوية لتطوير التعليم والثقافة المالية على مستوى العالم. وينبع تفانينا المستمر في هذه الجهود من إيماننا بالنمو المتكامل والدور الذي يلعبه التمويل القائم على السوق في تعزيز التوسع الاقتصادي المستدام. يعد التعليم عاملاً مهمًا في تطوير الأسواق الناشئة والمتقدمة، ومن خلال قرع الجرس اليوم، يجسد المشاركون التزامهم بهذه القضية ويدركون الفرصة التي توفرها".

وشهد احتفال البورصة المصرية بأسبوع المستثمر العالمي تكريم دفعة جديدة من خريجي برنامج "سفراء البورصة المصرية" "EGX Ambassadors"، الذين ساهموا في العمل على نشر الثقافة المالية خلال عام 2023، وهم طلاب من الجامعة البريطانية وطلاب من كلية LSE التابعة لجامعة لندن بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما تم الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من برنامج سفراء البورصة المصرية من الجامعة البريطانية والجامعة المصرية اليابانية.

وتعد مبادرة سفراء البورصة أول برنامج إعداد مدربي TOT للثقافة المالية تنظمه البورصة المصرية لإعداد كوادر مؤهلة من الطلاب المتخصصين في دراسة الاستثمار والتمويل بالجامعات العاملة في مصر لتمكين المؤهلين منهم من المشاركة في فعاليات التدريب التي تنظمھا إدارة البورصة المصریة دوریًا بالمدارس والجامعات لشرح أساسیات ومبادئ الاستثمار في الأوراق المالیة.

وخلال المرحلة التأهيلية لمبادرة سفراء البورصة، حضر الطلاب المشاركون برامج تدريب متخصصة في علوم وأساسيات التحليل الأساسي والفني، بالإضافة إلى التعرف على منظومة العمل الخاصة بسوق المال المصرية. كما ضمن البرنامج تدريبًا عمليًا من خلال برامج المحاكاة لأنظمة التداول التي قامت إدارة البورصة بتطويرها، بهدف التدريب العملي على آليات وممارسات التداول السليمة.

يذكر أن حملة "قرع الجرس للتثقيف المالي" التي ينظمها "اتحاد البورصات العالمي" (WFE) للعام الخامس على التوالي، خلال أسبوع المستثمر العالمي في الفترة من الإثنين 2 إلى الأحد 8 أكتوبر 2023، بالتعاون مع "المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية" (IOSCO)، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم.