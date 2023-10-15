الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

باسم "شكوكو".. إطلاق مهرجان فنون الأداء فى دورته الثالثة

شكوكو
شكوكو

يستعد المعهد العالي للفنون الشعبية لإطلاق مهرجان فنون الأداء في دورته الثالثة، والتى تحمل اسم الفنان محمود شكوكو، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون وإشراف كل من الدكتور سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية.

ومن المقرر أن يضم مهرجان فنون الأداء فى دورته هذا العام 6 عروض مسرحية وهم حديث الصباح والمساء إخراج محمد شاكر، الغجرى إخراج ياسين رضوان، مهرجان بكين إخراج حسن على، عفريت لكل مواطن إخراج محمد مصطفى، عطش السواقى إخراج أحمد أيمن، إزاى تخنق جارك إخراج زياد هشام، وقد تم اختيار العروض بناءً على لجنة متخصصة قامت بانتقاء الأفضل من بين العروض المتقدمة.

إقامة 3 ورش على هامش المهرجان

كما تم إقامة 3 ورش على هامش مهرجان فنون الأداء وهم ورشة الفرق بين التمثيل المسرحى والسينمائى للمخرج السينمائى أشرف فايق، وورشة فن المكياج للمدرب الأستاذ إسلام عباس، وورشة الإخراج المسرحى للمخرج محمد الصغير، ومن المقرر أن تقام الفعاليات فى شهر نوفمبر المقبل على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

شكوكو مهرجان فنون الأداء دورته الثالثة اطلاق إطلاق مهرجان فنون الأداء مهرجان فنون الأداء في دورته الثالثة

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز": وصول أول طائرة مساعدات تونسية لمطار العريش تمهيدًا لإرسالها لغزة

أبرز قرارات مجلس الأمن القومى المصرى بشأن التصعيد فى غزة (فيديو)

مراسلة القاهرة الإخبارية: توجه متصاعد لحدة وتيرة الاستهداف الإسرائيلى (فيديو)

زوارق حربية إسرائيلية تقصف شواطئ خان يونس ورفح جنوبى قطاع غزة (فيديو)

مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر مطار العريش

متحدث الدفاع المدني الفلسطيني يبكي على الهواء.. ويستغيث: "أين الضمير العربي؟" (فيديو)

اليوم.. مؤتمر صحفي لـ ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الخامسة

سفير فلسطين بمصر: نرفض تهجير أهالى غزة من بيوتهم

الأكثر قراءة

مدرب كاب فيردي لـ الدستور: لا يمكن إيقاف محمد صلاح.. يحبه كل سكان بلدنا

الرئيس السيسى: رد الفعل الإسرائيلى يتجاوز الحق فى الدفاع عن النفس ويرقى لمستوى العقاب الجماعى

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيزيل خوري.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها في حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟