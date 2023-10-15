باسم "شكوكو".. إطلاق مهرجان فنون الأداء فى دورته الثالثة

يستعد المعهد العالي للفنون الشعبية لإطلاق مهرجان فنون الأداء في دورته الثالثة، والتى تحمل اسم الفنان محمود شكوكو، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون وإشراف كل من الدكتور سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية.

ومن المقرر أن يضم مهرجان فنون الأداء فى دورته هذا العام 6 عروض مسرحية وهم حديث الصباح والمساء إخراج محمد شاكر، الغجرى إخراج ياسين رضوان، مهرجان بكين إخراج حسن على، عفريت لكل مواطن إخراج محمد مصطفى، عطش السواقى إخراج أحمد أيمن، إزاى تخنق جارك إخراج زياد هشام، وقد تم اختيار العروض بناءً على لجنة متخصصة قامت بانتقاء الأفضل من بين العروض المتقدمة.

إقامة 3 ورش على هامش المهرجان

كما تم إقامة 3 ورش على هامش مهرجان فنون الأداء وهم ورشة الفرق بين التمثيل المسرحى والسينمائى للمخرج السينمائى أشرف فايق، وورشة فن المكياج للمدرب الأستاذ إسلام عباس، وورشة الإخراج المسرحى للمخرج محمد الصغير، ومن المقرر أن تقام الفعاليات فى شهر نوفمبر المقبل على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.