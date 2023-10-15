وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع "دافينج الصينية"

شهد د.أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وشركة دافينج الصينية؛ لتبادل الخبرات مع مصر في مجال التصنيع الرياضي، وذلك في إطار نتائج زيارته للشركة وغيرها من الشركات ذات الشأن في التصنيع الرياضي بالصين خلال الفترة من 22 - 24 سبتمبر المنقضي.

تعد شركة دافينج الرائدة عالميًا في توفير الحلول المتكاملة لقطاعات الصناعة الثقافية والرياضية والسياحية بالصين، حيث توفر المعدات والأنظمة التكنولوجية الأساسية من خلال التصميم، والتصنيع الذكي والتركيب وتقديم اقتراحات التشغيل للأماكن الثقافية والرياضية والسياحية مثل المراكز الثقافية والمراكز الرياضية ومراكز الإذاعة والتلفزيون والأماكن الثقافية والمتنزهات والمؤتمرات والمعارض ومراكز النقل بشراكات في أكثر من 5000 مشروع كلاسيكي في 6 قارات.

من جانبه، أكد وزير الشباب أن البروتوكول يهدف إلي تعزيز القدرة التنافسية الدولية للشركات المصرية وتحسين المستوى الرياضي، والتعاون في تطوير صناعة الإنشاءات الرياضية في مصر (استشارات وتصميم وبناء مختلف المرافق والأماكن الرياضية بما ذلك الرياضات الإلكترونية" في إطار اهتمام ودعم القيادة السياسية للملف الرياضي داخل مصر.

أضاف صبحي أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى توسيع نطاق الأعمال على سبيل المثال لا الحصر "صناعة المنافسة في الاداء، وصناعة السلع الرياضية وصناعة السياحة الرياضية وصناعة الإعلام الرياضي، وصناعة خدمات الأماكن الرياضية وصناعة الأفلام والتلفزيون الرياضية، وصناعة المؤتمرات والمعارض الرياضية، وصناعة إعادة التأهيل الرياضي، صناعة الترفيه، واللياقة البدنية والصناعة الثقافية والإبداعية، والتعاون في مجال التصنيع الرياضي (إنشاء مصانع مشتركة للإنتاج الرياضي، ونقل تكنولوجيا التصنيع الرياضي إلى جمهورية مصر العربية، والتعاون في مجال تنظيم التعاون العالمي والإقليمي.

واستعرض صبحي الأداء الاقتصادي والمالي لقطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة من 2018 - 2023، وحجم الاستثمارات الحكومية المباشرة، وحجم الدعم المنصرف من الوزارة لرعاية النشء والشباب، والقيم الإستثمارية لمشروعات B.o.t بمراكز الشباب، والقيم الإستثمارية لمشروعات B.o.t بقطاع الأندية الرياضية والقيم الإستثمارية للمشروع القومي لتطوير الاستادات الرياضية.

ولفت وزير الرياضة إلى أن مصر لديها سوقًا مفتوحًا يحقق قيمة مضافة للشركات ذو التنافسية العالمية في المجال الرياضي، لافتًا إلى أن السوق المصري والأفريقي يحتاجان المزيد من العمل، متمنيًا أن يحقق البروتوكول الهدف منه وهو ايجاد شريك حقيقي في الإدارة والتطوير من الجانب الصيني.

وخلال اللقاء، تم استعراض ما تقوم به شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية برئاسة عمر بلبع والعوائد التي قدمتها الشركة منذ إنشائها وكذا استعراض ما تقوم به الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية كابتكس CAPTEX برئاسة المهندس أحمد العبد.

اجتماع وزير الشباب

اجتماع وزير الشباب

اجتماع وزير الشباب