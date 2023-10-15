الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"جبالي" مهنئًا "أبوشقة" بذهبيتي الرماية: "عايزك تنشّني على القوانين كويس"

النائبة أميرة أبو
النائبة أميرة أبو شقة

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  التهنئة للنائبة الوفديه أميرة أبوشقة، لاعبة المنتخب المصري للرماية وذلك بعد تمكنها من حصد ميداليتين ذهبيتين بمنافسات الاسكيت سيدات، ببطولة إفريقيا للرماية التي أقيمت في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بأن النائبه ضمنت التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وسنفتقد في جلسات البرلمان، أثناء إقامة الأولمبياد.

ومازح رئيس البرلمان النائبة أبوشقة قائلًا: “إن حزب الوفد متألق اليوم، وأرجو منك أن تنشني جيدًا على مشروعات القوانين كما تنشني في لعبة الرماية”.

من جهتها أكدت النائبة أميرة أبوشقة: “بأنها تفخر بأن تكون مرأة مصرية، ونائبة في البرلمان وأفخر بانتمائي إلى حزب الوفد العريق، وأؤكد أنه لولا التمكين الذي أُقر للمرأة لما كنا حققنا هذه الإنجازات”.

ولفتت أبوشقة في كلمتها من الفخر أن تكون سببًا في رفع علم بلدك وعزف النشيد الوطني لمصر وهذا شرف لا يضاهيه شرف.

وتابعت أبوشقة: “بأن مصر أهلها في رباط إلى يوم الدين ومصر بها خزائن الأرض، وكل ما وصلنا إليه هو انعكاس لما وصلت إليه المرأة المصرية من تمكين في شتى المجالات”.

واختتمت أميرة أبوشقة كلمتها: “أعدكم زملائي النواب بأنني هرجع بالميدالية إن شاء الله”.

رئيس مجلس النواب أميرة ابوشقة المنتخب المصري للرماية ميداليتين ذهبيتين بطولة إفريقيا للرماية مصر

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