"القاهرة الإخبارية": تحويل أكثر من 50 فلسطينيًا للاعتقال الإدارى فى إسرائيل

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" خبرًا عاجلًا، نقلًا عن مراسلها في غزة، يفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية.

وبحسب الخبر العاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية"، فإنه تم تحويل أكثر من 50 فلسطينيًا للاعتقال الإداري في إسرائيل.

400 حالة اعتقال في أسبوع واحد بالضفة الغربية

وبذلك يصل العدد إلى 400 حالة اعتقال في أسبوع واحد بالضفة الغربية.

وفي سياق آخر، أكد جيش الاحتلال وجود أكثر من 120 أسيرًا في قطاع غزة، وأنهم مستعدون لتوسيع نطاق هجماتهم في غزة، والخطط قد تشمل ضربات منسقة من الجو والبر والبحر.

وأعلن جيش الاحتلال عن أن العملية القادمة في غزة ستستغرق وقتًا طويلًا، وعلى سكان غزة أن يغادروا ولا يعودوا حتى نقول لهم.