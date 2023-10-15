الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تعلن التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة".. تقديم 280 ألفا و 398 خدمة

100 يوم صحة
100 يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 280 ألفا و 398 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس السبت 14 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 7 آلاف و221 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 23 ألفا و 901 خدمة.

الكشف المبكر

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ8 آلاف و628 مولودا، فيما قدمت 22 ألفًا و974 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي.

"الصحة" تعلن التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة"

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 1997 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و347 خدمة، لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 888 مواطنين، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 262 مواطنا.

فحص الأورام السرطانية

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 14 ألفا و134 استمارة استبيان، مضيفًا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 10 آلاف و 913 مواطنا.

txt

وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي لأمراض النساء والولادة والأطفال للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 61 ألفا، و152 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 105 آلاف، و736 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 13 ألفا و 987 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و 248 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

التثقيف الصحي

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 44 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة 100 يوم صحة المبادرات الرئاسية التخصصات الطبية تنظيم الأسرة

مواد متعلقة

بعد فوزه بمقعد النقيب.. أسامة عبد الحي: نعد بالعمل لتحسين أحوال الأطباء

أسامة عبدالحى نقيبًا للأطباء

"متطلبات الاعتماد المبدئي" برنامج تدريبي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمستشفيات الصدر

"الصحة" تعلن التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة"

"أطباء": 60% من مرضى السكر النوع الثانى مصابون بالمرض دون أعراض

وزير الصحة يوجه بفتح تحقيق عاجل في توقف 4 أجهزة طبية عن العمل بمستشفى «رمد قلاوون»

وزير الصحة يتفقد مستشفى صيدناوى للتأمين الصحى بوسط القاهرة

وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي لأمراض النساء والولادة والأطفال للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى

الأكثر قراءة

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عطلات شهر نوفمبر 2023 والاجازات الرسمية في العام الجديد

أسامة عبدالحى نقيبًا للأطباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟