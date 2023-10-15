الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زوارق حربية إسرائيلية تقصف شواطئ خان يونس ورفح جنوبى قطاع غزة (فيديو)

زوارق حربية
زوارق حربية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، لقطات ترصد زوارق حربية إسرائيلية تقصف شواطئ خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، الأحد، عن قصف مدينة تل أبيب الإسرائيلية ردا على استهداف المدنيين في غزة، واستهدفت عمليات القصف المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة على مدار الساعة.

توقف عمليات الصليب الأحمر داخل قطاع غزة

وأعلنت الصليب الأحمر في غزة، أمس السبت، عن توقف عملياتها داخل قطاع غزة، مع عدم توافر ضمانات المرور الآمن، وصعوبة الوصول إلى الإمدادات وجلب إمدادات إضافية، وعدم توفير وسائل الاتصالات.

وأوضحت الصليب الأحمر في غزة أن عناصرها موجودون على الأرض في غزة وعلى استعداد لتقديم المساعدة، مشددة على ضرورة تمكين القيام بالعمل الإنساني في جميع الأوقات.

زوارق حربية إسرائيلية تقصف شواطئ خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة غزة قطاع غزة

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