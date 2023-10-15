الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ما هي الأطعمة التي تقوي المناعة للجسم؟

أرشيفية
أرشيفية

المناعة هي القدرة التي يمتلكها جهاز المناعة في الجسم على محاربة الأمراض والعدوى، وتتألف المناعة من نظام معقد من الخلايا والأنسجة والأعضاء التي تعمل معًا للحفاظ على صحة الجسم ومقاومة الأمراض.

ويمكن أن يؤدي العديد من العوامل إلى ضعف المناعة وجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ومن هذه العوامل:

- الإجهاد النفسي والجسدي.

- نقص النوم والراحة.

- التغذية غير المتوازنة.

- الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والشرايين.

- تعاطي بعض الأدوية التي تؤثر على جهاز المناعة.

- التعرض للتلوث والسموم.

ويمكن تحسين صحة المناعة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على نوم جيد والتقليل من التوتر والإجهاد، وتجنب التدخين وتقليل تعرض الجسم للتلوث.

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وهناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز وتقوية جهاز المناعة، ويرصد “الدستور” بعض هذه الأطعمة: 

 الفواكه والخضروات الطازجة

 مثل البرتقال والليمون والفراولة والبطاطس الحلوة والسبانخ والبروكلي والجزر، حيث تحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة.

الأطعمة الغنية بفيتامين C

مثل البرتقال والليمون والفراولة والكيوي، حيث يساهم فيتامين C في تعزيز جهاز المناعة وحماية الخلايا من الضرر.

الأطعمة الغنية بفيتامين D

 مثل السمك الدهني (مثل السلمون والتونة) وصفار البيض والحليب المدعم بفيتامين D، حيث يلعب فيتامين D دورًا مهمًا في تعزيز المناعة.

الأطعمة الغنية بالزنك

مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبقوليات والمكسرات، حيث يساهم الزنك في دعم وتعزيز جهاز المناعة.

 الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

مثل الزبادي والكفير والمخللات، حيث يحتوي على بكتيريا صديقة للجهاز المناعي التي تساهم في تعزيز المناعة.

الثوم والبصل

حيث يحتويان على مركبات كبريل وأليل سلفور التي لها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

هذه بعض الأمثلة فقط، ولا تنسى أن تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة لضمان حصول الجسم على جميع العناصر الغذائية اللازمة لدعم جهاز المناعة.

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