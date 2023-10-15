برلماني: الموقف المصري واضح تجاه القضية الفلسطينية ولا تهاون في أمننا القومي

أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن القيادة السياسية كانت حكيمة حينما حرصت على تقوية الجيش المصري على مدار العشر سنوات الماضية.

وقال النائب عمرو درويش خلال الجلسة العامة، اليوم، أن الموقف المصري واضح تجاه القضية الفلسطينية، ولا تهاون مع الأمن القومي المصري.

رفض المطالب الدولية بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة

و رفض عدد من أعضاء مجلس النواب المطالب الدولية بـالتهجير القسري للفلسطينين من غزة، وأكد النواب أن التهجير القسري جريمة حرب ولا يمكن السكوت عليه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وحذر النواب من المساس بالأمن القومي المصري، مؤكدين أنه لاتهاون ولاتفريط فى أمن مصر القومي، مشددين على موقف الدولة المصرية والموقف الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قد امتلأت اليوم، بالإعلام المصرية،تأييدا لموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، كما حرص عدد من النواب على ارتداء الوشاح الفلسطيني تأييدا ودعما للشعب الفلسطيني فى قضيته.

وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة ان يناقش المجلس خلال جلستة العامة 8 تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وجاءت هذه التقارير على النحو التالي:

التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها

1. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023.

2. طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023.

3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع في القاهرة بتاريخ 30/4/2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023.

4. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2023.

5. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023.

6. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023.

7. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023.

8. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2023.