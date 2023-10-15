عضو جبهة النضال الشعبي يوضح مستقبل الإجراءات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في غزة

قال أشرف عكة عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، بمدينة رام الله، إن الغموض حول مستقبل العملية العسكرية المرتقبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، يرجع إلى عدة أسباب، أولها له علاقة بالخلافات السياسية الداخلية الإسرائيلية، والخلافات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، بالإضافة إلى الحديث عن عدم جاهزية الجيش لخوض معركة مثل حرب إسرائيل على غزة.

طلب أمريكي من كل الأطراف لإفساح المجال لبعض المحادثات السياسية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "الغد"، اليوم الأحد، يبدو أيضا أن هناك طلب أمريكي من كل الأطراف لإفساح المجال لبعض المحادثات السياسية التي يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة.

وكشف عن اعتبارات لها علاقة بأن المرحلة الحالية للأحداث في غزة، أنه إذا وصلت إلى طريق مسدود من ناحية المباحثات السياسية، وفي ظل التطورات الميدانية وبعض الإشارات التي تأتي من لبنان ومن إيران وسوريا، فهذا يوضح ؟أننا سنكون أمام مرحلة بها امتداد للمواجهة على مستوى إقليمي.

صراع دولي كبير يحدث بفعل هذه الأزمة

ولفت إلى أن حاملات الطائرات الأمريكية التي وصلت إلى المنطقة والدعم البريطاني، يؤكد أن المنطقة أمام صراع دولي كبير يحدث بفعل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن هناك موقفا روسيا صينيا واضحا الآن بسبب هذه المسألة، خاصة مع الوضع المعقد الآن.

وأكد أن المنطقة العربية لا تقبل بأن تبقى القضية الفلسطينية عالقة بهذه الطريقة، ووضعت القضية الفلسطينية الحقوق المشروعة للقضية الفلسطينية على أولى أولوياته، وأي مباحثات ستكون لصالح الشعب الفلسطيني، فلا يمكن قبول تدمير البنية التحتية لقطاع غزة وتهجير الشعب بهذه الطريقة.