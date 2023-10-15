الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 8 آلاف طن و465 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 465 شاحنة و41 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع،  و189 شاحنة و20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 276 شاحنة  و21 سيارة. 

وفي سياق متصل، يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة  السفينتين الحرية ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و188 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي آيلة، كوين نفرتيتى وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 835 راكب بموانيها.

وتشهد موانئ  البحر الأحمر حالة من الاستقرار في حركة الملاحة دون التأثر بحالة الطقس وشدة الرياح، واستمرار العمل علي جميع أرصفة موانئ الهيئة، مع التنبيه علي العاملين علي جميع الأرصفة والقطاعات بالحفاظ علي سلامتهم وتوخي الحذر. 

مرسى علم تستقبل 138 رحلة طيران سياحي دولي خلال الأسبوع 

في سياق آخر يستعد مطار مرسي علم الدولي علي مدار ايام الاسبوع بداية من أمس السبت، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، 138 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

وتبين من جداول التشغيل الاسبوعية بمطار مرسى علم ، أنه من المقرر أن تصل 138 رحلة أسبوعية أكثرها وصولا من دول ألمانيا، والتشيك، وإ يطاليا وبولندا، كما تصل ايضا رحلات من دول النمسا وسويسرا وغيرها من الدول المختلفة.

 ووصلت 36 رحلة طيران دولي سياحي،ضمن الـ138 رحلة التى تصل المطار خلال الأسبوع، حيث يعتبر وصول السبت اعلى معدل وصول أسبوعى يصل المطار، وإن أغلب الرحلات الوافدة اليوم من بولندا والتشيك وإيطاليا.

موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات ميناء سفاجا البحر الاحمر مطار مرسى علم

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