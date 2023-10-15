الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

فى ذكراه.. مديح لأسقف المحلة الكبرى الراحل (فيديو)

الارشيدياكون ابراهيم
الارشيدياكون ابراهيم عياد الشاعر رمزي بشارة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالذكرى الثانية، لنياحة الأنبا كاراس الأسقف العام للمحلة الكبرى.

 

وتزامنًا مع الاحتفالات انتهى الأرشذياكون إبراهيم عياد جرجس الأشروبي، كبير شمامسة الكنيسة القبطية، ومرتل الكاتدرائية الكبرى، من تسجيل مديح جديد للأنبا كاراس، ومن كلمات الشاعر رمزي بشارة، هذا الأسقف الذي عُرف بتواضعه الشديد، عاملًا بوصية السيد المسيح عندما قال لتلاميذه في الإصحاح الثالث والعشرين من إنجيل متى: "وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلاَ تُدْعَوْا سَيِّدِي، لأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدٌ الْمَسِيحُ، وَأَنْتُمْ جَمِيعًا إِخْوَةٌ" أي لا ترتضوا أن يدعوكم الناس بـ "سَيدي".

وقد كان الأنبا كاراس يتعامل مع الجميع كإنسان بسيط ويعامل الفقراء بإكرامٍ شديد وأحب الناس فأحبوه، ووجدوا فيه نموذجا للراعي الصالح والأب العطوف غير المُتجبِّر ولا المُتحكم في الناس.

الأنبا كاراس الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى إبراهيم عياد المعلم ابراهيم عياد كلمات المديح

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