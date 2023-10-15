بعد أزمته.. محاولات من وكلاء سانشو لإنقاذه من مانشستر يونايتد

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الإنجليزي جادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى احتمالية رحيل جادون سانشو عن صفوف مانشستر يونايتد، في ظل أزمته الأخيرة مع مدربه الهولندي إريك تين هاج، واستبعاده من المشاركة مع الفريق سواء في المباريات أو التدريبات.

جادون سانشو يبحث عن نادٍ آخر للرحيل عن مانشستر يونايتد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن وكلاء أعمال سانشو يبحثون عن نادٍ آخر لإنقاذ سانشو من وجوده أسيرًا على دكة البدلاء تحت قيادة المدرب إريك تين هاج.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن وكلاء جادون سانشو يجرون محادثات مع بعض الأندية الأوروبية، للحصول على أفضل عرض لضم اللاعب خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل في شهر يناير.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن وكلاء أعمال سانشو تواصلوا مع ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ولكن دون جدوى.

وأوضحت الصحيفة، أن ناديي برشلونة ويوفنتوس لا يرغبان في التعاقد مع سانشو في الوقت الحالي، ولكن قد يتغير موقفهما في الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ سانشو رفقة مانشستر يونايتد في صيف 2026، مع وجود خيار التمديد لعام إضافي.

وكان الجناح الإنجليزي، صاحب الـ23 عامًا، قد انضم إلى صفوف مانشتسر يونايتد في صيف 2021، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

وبمقتضى العقد، فإن سانشو يحصل على 300 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي مع مانشستر يونايتد.