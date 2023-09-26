الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعبو مانشستر يونايتد يتدخلون لإنهاء أزمة تين هاج وسانشو

جادون سانشو
جادون سانشو

يحاول لاعبو نادي مانشستر يونايتد إنهاء الأزمة بين زميلهم جادون سانشو، وإريك تين هاج، المدير الفني للفريق، والتي تسببت في إبعاد الأول عن المشاركة في المباريات مع الفريق.


سبب أزمة إريك تين هاج وسانشو

وبدأت أزمة جادون سانشو بعدما قرر إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، استبعاده من قائمة الفريق الذي سافر إلى شمال لندن لمواجهة أرسنال، على ملعب الإمارات، يوم الأحد، والتي انتهت بهزيمة المان يونايتد بنتيجة 1-3، إضافة إلى مشاركة سانشو كبديل مع مانشستر يونايتد في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبسؤاله عن السبب علل بأن أداء سانشو في التدريبات ضعيف ولم يصل للمستوى المطلوب.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميرور الانجليزية فإن مجموعة من زملاء سانشو في الفريق تحدثوا معه وطلبوا منه الاعتذار لتين هاج، حتى لو كان هذا هو الشيء الذي يتجنبه حتى الآن.
وأفادت الصحيفة، بأن اللاعبين طالبوا سانشو بالتراجع عن موقفه والاعتذار للمدير الفني، مؤكدة على أنهم يتعاطفون معه ويعرفون ما يشعر به ولكنهم يدركون أنه تجاوز الخط بما كتبه عبر حسابه.


ماذا كتب سانشو ضد تين هاج؟

أما اللاعب فرد عبر حسابه على منصة إكس: "رجاءً لا تصدقوا كل ما تقرأونه، لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية".

وأضاف سانشو في بيانه: "لقد كنت أتدرب في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع، وأعتقد أن هناك أسبابًا أخرى ولن أخوض فيها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلًا".

وحذرت ميرور سانشو، أنه سيكون فائز واحد فقط بينه وبين تين هاج، لذلك قد يضطر لتنحية كبريائه جانبًا من أجل العودة للفريق.

وكشفت الصحيفة، عن أسماء اللاعبين الذين تحدثوا مع سانشو لإقناعه بالاعتذار وهم: "ماركوس راشفورد، هاري ماجواير، لوك شاو".

وينتهي عقد جادون سانشو مع فريق مانشستر يونايتد بحلول 30 يونيو 2026 مع إمكانية مد العقد لعام إضافي.

أزمة تين هاج وسانشو مانشستر يونايتد سانشو إريك تين هاج راشفورد

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