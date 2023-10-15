الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منع باتريك زكى من حضور مهرجان للسلام فى إيطاليا بسبب "منشور نتنياهو"

الباحث المصري باتريك
الباحث المصري باتريك زكي

ألغت لورا كاستيليتي، عمدة مدينة بريشيا الإيطالية، دعوة كانت قد وجهتها إلى الباحث المصري باتريك زكي لحضور مهرجان بريشيا للسلام.

وقالت إدارة المهرجان إن "تصريحات باترك زكي عن إسرائيل لا تتوافق مع رسالة المهرجان"، وفقًا لصحيفة "جورنالي دي بريشيا" الإيطالية.

وجاء القرار بعد منشور لزكي على "فيسبوك" وصف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "قاتل متسلسل".

وكان من المفترض أن يكون باتريك زكي واحدًا من الضيوف الخاصين في النسخة السادسة من المهرجان، والمقرر إقامته من 10 إلى 25 نوفمبر المقبل.

وسبق أن منحت إدارة المهرجان طالب جامعة بولونيا جائزة للسلام.

باتريك زكي حضور مهرجان السلام فى إيطاليا منشور نتنياهو مهرجان السلام في بريشا

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منع باتريك زكى من حضور مهرجان للسلام فى إيطاليا بسبب "منشور نتنياهو"

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