الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

باستخدامها الذكاء الاصطناعى.. إعلامى أمريكى يكشف كذب نتياهو حول صور مفبركة

جاكسون هنكل
جاكسون هنكل

يواصل الإعلامي الأمريكي، جاكسون هنكل فضح أكاذيب وانتهاكات قوات الإحتلال الإسرائيلي واستمرار استهداف المدنيين العزل في غزة.

 

وأعاد "هنكل" نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وأوضح خلاله نزوح المئات من الفلسطينيين خارج غزة وفقًا لمطالبات إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية بإخلاء المناطق المقرر استهدافها.

وأوضح الفيديو استهداف قوات جوية تابعة للإحتلال الإسرائيلي العربات التي تنقل المواطنين الفلسطينيين وعلق قائلًأ: "إخلاء ضخم من خلال مركبة ناقلة تقل مواطنين فلسطينيين تم استهدافهم من قبل القوات الجوية الإسرائيلية بعدما طالبتهم بالنزوح إلى جنوب غزة".
 

وكشف "هنكل" عن حظر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الإعلام الأمريكي والإسرائيلي وعن تعرضه للعديد من المضايقات على السوشيال ميديا بعدما قام بنشر عدد من الأخبار الكاذبة والمغلوطة من قبل الإعلام الصهيوني.

 

جاكسون هنكل ممثل وإعلامي أمريكي ومن المعروف عنه انتقاد الأوضاع السياسية الأمريكية والإسرائيلية وكان أبرزها نشره نظرية مؤامرة تفترض أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي فر من البلاد خلال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

الإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل الإحتلال الإسرائيلي غزة السوشيال ميديا

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