الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

رئيس جهاز السويس الجديدة تناقش تقنين أوضاع مصانع عتاقة بالقطاع الأول

رئيس جهاز السويس
رئيس جهاز السويس الجديدة

أكدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أهمية تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بسرعة عرض الموقف الخاص بقطع الأراضي الصناعية بعتاقة في المنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس، وذلك من خلال تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظة، لدراسة موقف الأراضي الصناعية فعليًا، والمرور على جميع الأراضي وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

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وفي السياق، عقدت المهندسة أسماء مخلوف اجتماعًا في مقر جهاز مدينة السويس الجديدة مع الدكتورة ناهد يوسف، القائمة بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، والوفد المرافق، الذي ضم عددًا من مسئولي هيئة التنمية الصناعية في مختلف التخصصات. 

أسماء مخلوف: وضع خطوط عريضة وحوافز للمستثمرين وتقنين أوضاع 

كما حضر الاجتماع ممثلو محافظة السويس لقطاع الاستثمار وهيئة الرقابة الإدارية، وكان في استقبال فريق عمل اللجنة المهندس أحمد عبدالجابر، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو إدارات الجهاز المختلفة.

وأوضحت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة أن اللقاءات تستهدف وضع خطة عمل وتبادل المعلومات ووضع الخطوط العريضة للتنسيق الحالي والمستقبلي، وفقًا لتعليمات رئيس الوزراء. 

وتضمنت هذه التعليمات حوافز مالية للمستثمرين الملتزمين، كما تمت مناقشة تقنين أوضاع جميع المصانع في المنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول في مدينة السويس الجديدة ومراجعة شروط التخصيص.

واستعرضت موقف المصانع والشركات في المنطقة الصناعية الأولى في مدينة، حيث أصبحت المنطقة الصناعية جاذبة للاستثمار، مما أدى إلى اهتمام الدولة المصرية بتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتذليل المعوقات، لتصبح المنطقة الصناعية في السويس الجديدة تحتل مركزًا استراتيجيًا وأكثر جاذبية للاستثمار.

جدول أعمال مجلس الوزراء المنطقة الصناعية عتاقة أراضي

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